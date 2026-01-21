Tot el servei de Rodalies està suspès fins que Adif pugui revisar la infraestructura ferroviària i verificar la “seguretat” de la xarxa. Els dos descarrilaments d’aquest dimarts, un a Gelida (Alt Penedès) i l’altre entre Blanes i Maçanet (Selva), i el pas del temporal Harry han posat en alerta Adif, Renfe i la Generalitat. La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha confirmat de matinada que el servei de Rodalies no es reprendrà, almenys, fins que se celebri una reunió a tres bandes que tindrà lloc a partir de les 9.30 i es comprovi que no hi ha afectacions a la infraestructura després de la llevantada.
🔴 Adif manté suspesa la circulació ferroviaria a l’àmbit de Rodalies de Catalunya degut als efectes causats pel temporal a la infraestructura.— Rodalies Catalunya (@rodalies) January 20, 2026
El restabliment del servei es produirà un cop es finalitzi el reconeixement de la infraestructura.
🔗https://t.co/NxevX7f4w9
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha evitat fer “cap previsió” horària sobre quan es podrà reprendre el servei de Rodalies. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Carmona ha explicat que durant les marxes exploratòries que estan fent els tècnics d’Adif han permès detectar alguns objectes a les vies, com pedres o roques a la zona de Cervera (Segarra), Calaf (Anoia) i Riudecanyes (Baix Camp), a conseqüència del fort temporal. El portaveu de l’operador ferroviari ha explicat que dimarts es va produir una “coincidència de moltes situacions que poden comportar un risc” i per això es va decidir suspendre el servei. “El primer és la seguretat dels usuaris i dels nostres treballadors, estem totalment consternats”.
Sense servei alternatiu per carretera
Davant la impossibilitat material d’organitzar un servei alternatiu per carretera que abasti tota la xarxa de Rodalies, Renfe ha fet una crida als usuaris a través de les xarxes socials perquè planifiquin els desplaçaments amb antelació i recomana als usuaris “l’ús de mitjans de transport alternatius”. Tot i els avisos, molts viatgers s’han assabentat de la suspensió del servei quan ja eren a l’estació i han vist que no hi havia trens programats. Els usuaris més matiners han lamentat la manca de transport alternatiu i s’han afanyat a buscar un seient en els serveis de busos –quan n’hi ha perquè no sempre és el cas– i altres s’han organitzat per anar a la seva destinació amb cotxe compartit.
Pel que fa a l’alta velocitat, Renfe ha confirmat que funciona amb normalitat, tot i que en el tram entre Barcelona i Madrid hi ha uns 200 quilòmetres on la velocitat s’ha reduït temporalment per precaució després de l’accident d’Adamuz (Còrdova), on el xoc entre dos trens han deixat almenys 42 morts i més de 120 ferits.
Dos descarrilaments en un dia
La llevantada de dimarts va provocar nombroses incidències a la xarxa de Rodalies, entre les quals dos descarrilaments. A Gelida (Alt Penedès), una persona va morir i 37 van resultar ferides –cinc greus, sis menys greus i 26 lleus– després que un tren de la línia R4 va xocar contra un mur de contenció caigut sobre la via. La víctima mortal és una persona que viatjava a la cabina del tren, però no s’ha pogut confirmar si era el maquinista. Els serveis d’emergències van mobilitzar un fort operatiu format per 37 ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), 38 dotacions de Bombers i una quinzena de patrulles dels Mossos d’Esquadra. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha explicat que la principal hipòtesi és que el talús es va despendre just quan passava el tren afectat, però ha demanat esperar els resultats de la investigació abans d’extreure conclusions definitives.
Unes hores abans, es va produir un altre descarrilament a la línia RG1, entre Blanes i Maçanet, després que un tren impactés amb una pedra, sense ferits.