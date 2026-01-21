Vaga general de maquinistes fins que es garanteixi la seguretat de la xarxa

El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) ha anunciat que convocarà una vaga general a tot el sector per reclamar que es “garanteixi la seguretat i la fiabilitat” de la xarxa després de la mort de tres maquinistes, dos en l’accident d’Adamuz (Còrdova) i Gelida (Alt Penedès). El sindicat majoritari ha titllat d’“inadmissible” la situació de “deteriorament constant del ferrocarril” i ha reclamat a Adif i Renfe mesures urgents per garantir la seguretat del personal com dels viatgers.
De moment no hi ha “cap previsió” horària sobre quan es podrà reprendre el servei, segons Renfe, i tampoc queda clar com afectarà la vaga de maquinistes fins i tot quan la companyia consideri que és segur circular.
Els Mossos d’Esquadra han informat aquest matí que la víctima mortal de l’accident de Gelida era un maquinista en pràctiques que anava a la cabina del tren. És un jove nascut el 1998 i ja s’ha comunicat la mort a la família, que viu a Sevilla.
El sindicat exigirà responsabilitats penals
En un comunicat, el Semaf assegura que convocarà la vaga general per “donar legalitat i empara a les mobilitzacions de les persones treballadores i usuaris, amb la finalitat de demandar que es garanteixi la seguretat i la fiabilitat de la xarxa”. També anuncien que reclamaran “responsabilitat penal a les persones encarregades de garantir la seguretat en la infraestructura ferroviària”.
Pel que fa al servei de Rodalies i mitjana distància de Catalunya, que està suspès mentre Adif revisa totes les vies del país, el sindicat anuncia que els maquinistes no sortiran “sense les garanties de seguretat suficients per a la circulació” i sol·licitaran que s’apliqui el “mateix procediment” a tota la xarxa ferroviària espanyola en situacions semblants a la de Catalunya per “causes meteorològiques adverses”.
A l’inici del servei, els maquinistes de totes les empreses ferroviàries reclamaran que se’ls “garanteixi la seguretat en el trajecte a recórrer” i, quan no es puguin rebre aquestes garanties, “s’adaptarà la marxa del tren a les condicions reals d’explotació de la infraestructura”.