Augmenten a 41 els morts per l’accident ferroviari de Còrdova

El nombre de víctimes mortals de l’accident entre dos trens d’alta velocitat a Adamuz (Còrdova) ha augmentat a 41, segons ha informat aquest dimarts al matí el servei d’emergències d’Andalusia, després que s’hagi recuperat un altre cos sense vida del tren Iryo. Fonts del Ministeri de Transports confirmen el balanç de víctimes. El nombre de persones hospitalitzades ha baixat a 39, de les quals 13 estan a l’UCI. Totes són adults, segons les últimes informacions. La resta de ferits estan a planta. En total, de les 122 persones que van resultar ferides en l’accident, 83 ja han rebut l’alta.
Els serveis d’emergència i els tècnics ferroviaris continuen buscant cossos entre la ferralla dels dos trens mentre la maquinària pesant compacta el terreny. Dues grues s’han incorporat a les tasques de neteja. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informat que les tasques de recuperació han continuat durant tota la nit i que l’operatiu desplega a la localitat cordovesa es mantindrà “fins que es recuperi la normalitat”.
Primera pista sobre la causa de l’accident
La investigació oberta per determinar les causes de l’accident a Adamuz comença a donar resultats. El Ministeri de Transports va explicar dilluns al vespre que han trobat indicis d’una “ruptura o alteració del carril” pel qual discorria un dels combois, tot i que és molt d’hora per fer cap valoració i “encara cal determinar si la ruptura és causa o conseqüència del descarrilament”. Fonts del departament que lidera Óscar Puente han advertit que la relació causal entre la ruptura i l’accident “no està establerta i requerirà temps”. També apunten que la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) està “en fase de recopilació de dades”, per la qual cosa “serà necessari analitzar en laboratori els carrils al punt d’inici del descarrilament, així com inspeccionar en taller el rodament del tren Iryo”. En aquest sentit, “avançar ara una tesi definitiva seria especulativa”, diuen des del ministeri.