Almenys 39 morts en un xoc entre dos trens d’alta velocitat a Còrdova

Almenys 39 persones han mort i una trentena més estan ferides greus després d’un xoc entre dos trens d’alta velocitat a Adamuz (Còrdova), segons han informat aquest dilluns a primera hora fonts de l’operatiu d’emergències. També hi ha més de 120 ferits de diversa consideració. Un comboi Iryo que feia la ruta Màlaga-Madrid ha sortit de la via i ha envaït la contigua, per la qual circulava un tren Alvia que anava de Madrid a Huelva. El xoc ha fet descarrilar l’altre tren, ha detallat Adif. Entre els dos combois sumaven més de 500 passatgers.
Poc després de l’1.00 de la matinada, el ministre de Transports, Óscar Puente, ha detallat que ja no hi havia ferits al punt de la col·lisió i que la prioritat era alliberar els cossos de les víctimes mortals. El ministre ha apuntat que de moment es desconeixien les causes del sinistre, però ha informat que el tren Iryo que ha descarrilat primer era “relativament nou” i la via havia estat renovada al mes de maig. “L’accident és tremendament estrany, és en una recta, i és difícil d’explicar”, ha dit.
Gran desplegament dels equips d’emergència
L’Agència d’Emergències d’Andalusia ha mobilitzat almenys cinc unitats de vigilància intensiva (UVI) mòbils i quatre unitats de crítics per atendre les víctimes de l’accident, un dels més greus dels últims anys. El conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d’Andalusia, Antonio Sanz, ha anunciat l’activació del pla territorial d’emergències en fase 1 a la província. S’ha muntat un punt mèdic a la zona per fer triatge dels ferits, atendre’ls i estabilitzar-los abans de dur-los a l’hospital.
L’alcalde d’Adamuz, Còrdova, Rafael Ángel Moreno, explica a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que el poble, de 4.500 habitants, s’ha bolcat amb les víctimes i ha convertit diverses dependències municipals en punts d’atenció als ferits, primer, i als familiars, després. Moreno relata que, després de l’accident, es va desplaçar al lloc de l’accident per atendre ferits i reagrupar els passatgers dels dos trens accidentats. “Una situació complexa i delicada” que ha obligat a desallotjar els ferits en temps rècord i muntar infraestructures.
El centre d’atenció psicològica que s’ha ubicat a un dels edificis municipals cordovès ha començat a rebre els familiars de les víctimes que arriben d’arreu de l’Estat. Els equips forenses han fet les primeres identificacions de cadàvers mentre les autoritats mantenen acordonat el lloc de l’accident, a quatre quilòmetres del municipi, perquè la policia pugui recollir proves per la investigació de l’accident.