El 20 de gener, just després de l’accident a Adamuz, un comboi de l’R4 va patir un fatal accident per la caiguda d’un talús sobre un tren de Rodalies. L’accident va provocar la mort d’un maquinista en pràctiques i va obrir la capsa dels trons, desembocant a una crisi sense precedents en el sistema ferroviari català. Una crisi que un mes després no s’ha resolt i Renfe només opera el 80% de l’oferta ferroviària habitual, un fet que s’ha traduït en una pèrdua de viatgers des de l’accident de Gelida. Concretament, Rodalies ha perdut un de cada quatre usuaris (25%) segons l’operadora ferroviària, una pèrdua que s’ha transformat en l’agost d’altres serveis de transport com el Metro -amb 700.000 validacions més la setmana després-, TRAM o els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
No només els transports públics han viscut un augment d’usuaris després de Gelida, sinó que el cotxe també ha viscut l’agost a les carreteres d’accés a Barcelona. Segons dades recollides per l’ACN l’augment de la intensitat diària de vehicles a les vies d’entrada i sortida de Barcelona, proper a un 5% i la mitjana diària de vehicles -que abans de l’accident era de 608.440- va viure un increment de prop de 36.000 vehicles diaris (fins a 644.176) després de l’accident a Gelida. Gran part d’aquest trànsit rodat a Catalunya va augmentar per culpa del reforç de l’oferta de busos interurbans entre Barcelona i el Maresme i el Vallès Occidental (175%).
L’augment del trànsit rodat a Catalunya no es va produir de la mateixa manera a totes les carreteres. De fet, a la B-23 -via que connecta Barcelona amb l’AP-7- va patir una devallada de prop del 7,5%, mentre que al tram sud de la C31 es va gaudir d’un increment del trànsit del 27%. Un augment que també es va produir a la C-32, on es van registrar un 12,7% més de vehicles.
El Metro de Barcelona, el TRAM i FGC fan l’agost a costa de Rodalies
La xarxa de Metro de Barcelona va ser la gran ‘beneficiada’ del traspàs d’usuaris, ja que s’han registrat 700.000 validacions més i s’ha passat de 13,7 milions d’usuaris a 14,4 milions, un augment del 5,1% més. En el cas del TRAM, el tramvia que connecta localitats del Barcelonés i el Baix Llobregat també ha notat una “pujada dels usuaris”. El Trambaix, que connecta amb ciutats com Sant Feliu de Llobregat, Cornellà o Esplugues, va registrar entre el 20 de gener i el 14 de febrer un augment de 100.000 validacions més, passant d’1,8 milions d’usuaris fins als 1,9 milions, respecte l’any passat. Pel que fa al Trambesòs que connecta amb Badalona o Sant Adrià, l’augment també ha estat de 100.000 usuaris més i s’ha enfilat fins a 1,1 milions de viatgers.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, servei que connecta amb grans capitals de comarca, també ha fet l’agost a costa del desori de Rodalies. L’operador, però, destaca que l’increment d’usuaris és “poc rellevant”. Entre el 20 de gener i el 16 de febrer FGC ha registrat un augment d’entre el 2 i el 3% a les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia en dies feines, mentre que en caps de setmana la línia Barcelona-Vallès ha gaudit d’un augment del 18% els dissabtes, i un 12% a la línia Llobregat-Anoia. En el cas dels diumenges els augments són més minsos, del 5 i 8% respectivament.