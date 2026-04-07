El ministre de Transports del govern espanyol, Óscar Puente, estima que les limitacions de velocitat establertes a la xarxa de Rodalies de Catalunya s’acabaran al juny. “Queden encara unes 100 limitacions temporals de velocitat i el nostre càlcul és que al mes de juny haurem resolt totes les que van tenir origen en els problemes climatològics de principis d’any”, ha apuntat Puente al ple del Senat.
Inicialment, Adif va decretar 220 zones d’afectació, la meitat per desperfectes causats per la borrasca Harry de finals de gener. Poc a poc se n’han anat recuperant. Per exemple, al febrer es va reajustar un tram de setanta quilòmetres entre Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) i Reus (Baix Camp). I aquest dimarts ha reobert el tram de l’R4 entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell, que es va tallar després de l’accident ferroviari a Gelida del passat 20 de gener, en el qual va morir un maquinista força jove. La reobertura d’aquest tram implica que es recupera també la connexió ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Terrassa Estació del Nord.
Visita de Puente a Catalunya
Puente té previst visitar aquest dimecres per primer cop Catalunya des de l’esclat de la crisi de Rodalies fa tres mesos i dijous al matí anirà a quatre punts de la xarxa per veure’n l’estat en directe i decidir sobre les actuacions a aplicar. Puente mantindrà també una reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Uns 13 miliions d’euros, el cost de la crisi de Rodalies
Precisament, aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha detallat que el gruix de la crisi de Rodalies tindrà un cost d’uns 13 milions d’euros. La majoria d’aquests 13 milions és pel reforç d’autobusos interurbans que va posar en marxa la Generalitat durant els dies amb el servei interromput, però també s’inclou el cost d’informadors i costos derivats de gestió de les zones de baixes emissions. El govern espanyol ja ha traslladat a l’executiu d’Illa que té previst assumir aquestes despeses.
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, Paneque havia remarcat que s’esperava que la xarxa de Rodalies podria recuperar la normalitat al maig. Les paraules de Paneque, però, es contradiuen amb les de Puente, que preveu que les limitacions de velocitat quedin resoltes al juny.