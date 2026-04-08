Les línies de Rodalies del sud es renovaran amb trens de segona mà

La flota de trens de les línies de Rodalies de les comarques del sud es renovarà amb combois de segona mà. En concret, s’utilitzaran els vehicles que s’alliberin de l’RL3, una línia que Renfe deixarà de fer servir quan Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) la comenci a operar. Així ho ha comunicat el Departament de Territori en una reunió amb els alcaldes dels municipis per on passa l’R13, on també s’ha compromès a ampliar de quatre a sis els trens que circulen per la línia que uneix Barcelona i Lleida per Valls a partir del primer trimestre de 2027, precisament gràcies a aquests combois que s’agafaran de l’RL3.
La trobada d’aquests dimecres ha estat encapçalada pel secretari de Mobilitat, Manel Nadal, i ha comptat amb la participació de més d’una desena d’alcaldes i de presidents de consells comarcals, així com de membres d’algunes plataformes d’usuaris. Segons han explicat els batlles després de la reunió, el Govern també els ha explicat que es preveu canviar l’hora en què es fa el manteniment a la infraestructura, de manera que passarà a fer-se de nit abans d’acabar l’any, evitant així afectacions al servei durant el dia.
Diversitat d’opinions entre els alcaldes dels municipis afectats
“La reunió ha sigut molt positiva sempre que es compleixin els compromisos”, ha expressat en unes declaracions recollides per l’ACN l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré. En la mateixa línia, l’alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha subratllat la importància de la unitat dels municipis afectats per reclamar millores al servei, com més freqüències i millors trens. Vinya ha celebrat la “bona receptivitat” del Govern durant la trobada, però ha alertat que els municipis es mantindran “a l’expectativa” perquè els compromisos es tradueixin en millores efectives.
Entre els batlles també hi ha hagut veus més escèptiques sobre els resultats de la trobada. L’alcalde de les Borges Blanques, Josep Farran, n’ha fet una valoració negativa, denunciant que les línies R12 i R13 continuen considerant-se un servei “secundari”. Farran ha advertit que les millores es plantegen a mitjà termini, a 10 o 15 anys vista, i ha alertat que la situació actual no garanteix una mobilitat útil per al dia a dia dels veïns del territori. També ha adoptat una posició crítica l’alcalde de Juneda i president del Consell Comarcal de les Garrigues, Antoni Villas, que ha defensat que la infraestructura ha de garantir la mobilitat diària de la població i no només prioritzar les mercaderies.