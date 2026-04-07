La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha xifrat en 13 milions el cost de la crisi de Rodalies que ha assumit la Generalitat. Un aspecte que s’abordarà en una reunió entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre d’Infraestructures, Óscar Puente, que visitarà aquest dimecres Catalunya, tres mesos després de l’esclat de la crisi de Rodalies, per assistir als premis literaris d’Aena de narrativa hispanoamericana.
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquests dimarts, Paneque ha detallat que el “gran gruix” d’aquests 13 milions és pel reforç d’autobusos interurbans que va posar en marxa la Generalitat durant els dies amb el servei interromput, però també s’inclou el cost d’informadors i costos derivats de gestió de les zones de baixes emissions. La consellera ha indicat que el Ministeri ja ha traslladat al Govern la seva voluntat d’assumir aquesta despesa de la Generalitat per fer front a la crisi perquè deriven del mal funcionament de la xarxa de Rodalies de Catalunya.
Així mateix, Sílvia Paneque ha explicat que la trobada entre Illa i Puente servirà per fer balanç de les darreres setmanes i abordar actuacions futures, com les obres als túnels del Garraf o la creació d’un grup de treball per analitzar l’impacte del canvi climàtic en infraestructures ferroviàries, especialment a la línia R1. A més, ha afegit que l’executiu de Salvador Illa continua avançant en el traspàs del servei, amb el Ministeri analitzant la valoració dels actius i les inversions necessàries, un pas previ perquè el procediment pugui culminar amb l’aprovació al Consell de Ministres.
“Total normalitat” a Rodalies al març
D’altra banda, Paneque ha fixat el mes de maig com el moment que el Govern preveu que la xarxa de Rodalies podrà funcionar amb “tota normalitat” perquè, segons ha dit, la gran majoria d’actuacions d’emergències per posar a punt la xarxa de Rodalies s’allargarà fins a finals d’abril, amb alguna actuació puntual a inicis de maig. En aquest sentit, ha apuntat que l’R3 serà l’única línia de la xarxa que pot patir afectacions més enllà del calendari que ha fixat en la roda de premsa, sobretot per les obres de desdoblament entre la Garriga i Parets i per actuacions previstes entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
La consellera de Territori ha explicat que les actuacions en curs que hi ha actualment a la xarxa ferroviària del país responen tant a obres d’emergència com a intervencions ja planificades, amb l’objectiu de recuperar la plena operativitat del servei. A més, a diferència del que ha passat aquest dimarts amb l’R3, que s’ha posat en funcionament sense previ avís, Sílvia Paneque s’ha compromès al fet que el Govern informarà de la reobertura dels trams a mesura que aquests entrin en funcionament informant de la reobertura dels trams a mesura que entrin en funcionament.