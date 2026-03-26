Rodalies de Catalunya és un dels serveis més utilitzats pels catalans i un dels que més enutjen els ciutadans de Catalunya. Rodalies torna a ser notícia pels seus professionals, ja que com ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l’ACN, la direcció del servei ferroviari va detectar un grup de maquinistres que falsificaven els justificants i evitar anar a treballar. La direcció de l’operador ferroviari va detectar aquestes pràctiques l’agost de 2025 quan van observar justificants mèdics “de dubtosa autenticitat” per justificar l’absència dels maquinistes al seu lloc de treball.
Rodalies va fer els ulls grossos
Malgrat detectar aquestes pràctiques la direcció de Rodalies va decidir fer els ulls grossos i derivar el cas a l’Institut Català de Seguretat Social perquè les sospites eren “difícils d’acreditar” i “no existien proves concloents”. Una decisió que va anar acompanyada de reunions de l’operador ferroviari amb els treballadors per tractar “cada cas amb els afectats directes i es va posar en coneixement de les organitzacions sindicals” fent ‘córrer un tupit vel’ i es van prendre les mesures que estan recollides en els “procediments interns” de la companyia. Des de Rodalies asseguren que després de la detecció d’aquests justificants fraudulents “no s’han tornat a detectar documents sospitosos”.
El Govern avisa que calen “mínim dues dècades” d’inversió per refer Rodalies
El passat dijous 12 de març el comissionat pel Traspàs Integral a Catalunya, Pere Macias, va assistir a un acte fet al Cercle d’Infraestructures en el qual va posar data per a la solució dels problemes a Rodalies. Macias va assegurar que s’hauria de “mantenir i augmentar si calgués” la inversió en Rodalies “mínim durant dues dècades” més per compensar la desinversió que arrossega des de fa anys la xarxa de trens catalana