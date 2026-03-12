Només hi ha una radiografia que genera un consens absolut a tot l’espectre polític català: la desinversió a Rodalies ens ha portat al caos actual. El comissionat pel Traspàs Integral a Catalunya, Pere Macias, ha incidit en aquesta idea aquest dijous des d’un acte des del Cercle d’Infraestructures. S’hauria de “mantenir i augmentar si calgués” la inversió en Rodalies “mínim durant dues dècades” més per compensar la desinversió que acumula la xarxa de trens catalana, ha remarcat.
Les solucions a curt termini no seran definitives, ha vingut a dir Macias, tenint en compte, sobretot, que l’Estat només va invertir 3.600 milions d’euros entre el 1990 i el 2018. Per fer-nos una idea, en aquesta mateixa temporalitat, els governs espanyols sí que van apostar per l’alta velocitat, destintant-hi uns 56.000 milions. Són quinze vegades més que a Rodalies. D’aquí que Macias parli de planificar objectius “ambiciosos”. “Malgrat que ara l’obsessió ha de ser la fiabilitat i invertir tot el que sigui perquè el sistema torni a ser fiable, no podem abandonar ni un sol minut la recerca de l’ambició”, ha dit el comissionat del Govern.
Entre aquestes estructures que cal implementar, Macias ha demanat incrementar el nombre de quilòmetres de la xarxa catalana, que és més petita –en relació amb el nombre de quilòmetres per habitant– que la que tenen altres països com Letònia o Àustria, ha comentat. Ara bé, també ha demanat “recuperar la cultura ferroviària”. Un missatge dirigit sobretot a Renfe i Adif, les dues empreses que gestionen el ferrocarril a l’Estat, que els darrers anys s’han centrat a ampliar l’alta velocitat. Recuperar la “cultura ferroviària” és, segons el comissionat, que l’“objectiu prioritari” sigui fer més trens en comptes de més vies. Macias també nota una “descapitalització humana” a Renfe i Adif, que necessiten més recursos i personal per mantenir la xarxa.
Traspàs de Rodalies
El comissionat ha defensat el traspàs, assegurant que el pla de Rodalies amb les inversions previstes fins al 2030 s’està complint. S’han executat 3.000 milions dels 6.300 anunciats. Això sí, Macias ha reconegut que aquesta pluja de milions encara “no es nota” al dia a dia de la xarxa. “La desinversió acumulada és tanta que òbviament en cinc anys no es fa prou”, ha admès.
Sobre el traspàs del servei a Catalunya, que es farà mitjançant una empresa mixa que tindrà més participació de l’Estat, Macias ha revelat que l’inventari de l’R1 ja està fet i que ara és el moment de “discutir-ne la valoració econòmica”.