Restablerta la circulació de l’R11, tallada pel xoc d’un tren contra un arbre
Jordi Subirana
28/03/2026 12:04

La línia R11 entre Flaçà i Figueres ha quedat restablerta aquest dissabte després que divendres a la tarda s’hagués hagut de tallar pel xoc d’un tren contra un arbre que havia caigut a la via a Sant Jordi Desvalls (Gironès).

El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, va dir en una entrevista a 3Cat que l’accident no es va poder evitar i que va tenir lloc en un punt crític de la línia. Tècnics d’Adif han treballat les últimes hores per retirar l’arbre i reparar la infraestructura danyada. L’estructura del comboi també va patir desperfectes.

165 persones evacuades

A conseqüència del xoc, 165 persones van haver de ser evacuades. Els Bombers de la Generalitat van trigar uns 20 minuts en buidar el tren. L’evacuació va començar a quarts de cinc de la tarda. Cap persona va resultar ferida.

Amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, els passatgers van ser traslladats fins a la carretera de Gaüses, on van ser recollits per autobusos habilitats per Renfe.

Una altra incidència a l’R11

El xoc del tren va tenir lloc el mateix dia que va produir-se una altra incidència a l’R11. El servei d’aquesta línia i el de la RG1 de Rodalies va quedar interromput entre l’estació de Maçanet – Massanes, a Maçanet de la Selva (Girona), i Sant Miquel de Fluvià (Girona). En aquest cas, el problema va ser causat per la falta de subministrament elèctric.

