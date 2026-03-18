Retards a tres línies de Rodalies pel robatori de cables a Barcelona

Nova tarda de retards a Rodalies. El robatori de cables entre l’estació de Sant Andreu de Barcelona i la de Montcada i Reixac ha afectat tres línies de la xarxa. En concret, els recorreguts que han vist alterats els seus horaris i temps de pas són les línies R2, R2 Nord i R11. Segons la informació facilitada per Renfe, els combois poden romandre aturats i augmentar el temps de recorregut quan s’acosten al tram afectat. Les demores poden superar els quaranta minuts.
A causa d'un robatori de cables entre Barcelona Sant Andreu i Montcada i Reixac, els trens poden romandre aturats i incrementar el seu temps de recorregut a mesura que s'acosten al tram afectat, amb demores que poden superar els 40 minuts.— R2 Nord Rodalies 🤖 (@rod2nordcat) March 18, 2026
La companyia ferroviària confirma que es tracta del segon robatori detectat avui. Cap a les quatre de la tarda, Adif ha indicat que també està afectada la línia R1 per una circumstància d’aquest tipus, en aquest cas localitzada a Badalona. Personal de la gestora pública de les infraestructures ferroviàries treballa per solucionar les incidències.
Els trens circulen amb una demora mitjana de 15 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura a Badalona.— R1 Rodalies 🤖 (@rod1cat) March 18, 2026
Servei gratuït fins al 31 de març
Cal recordar que la setmana passada es feia públic que Rodalies continuaria sent gratuït fins al 31 de març. La pròrroga suposa allargar la mesura de moment dues setmanes més. El Govern va prendre la decisió el 26 de gener, inicialment, durant un mes, però la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va allargar-la fins al 15 de març. En tot cas, veient les restriccions de velocitat i la deriva de la crisi ferroviària, que s’ha estancat després de l’accident mortal de Gelida del passat 20 de gener, l’executiu ha decidit finalment prorrogar la mesura. Paneque ja havia avisat públicament que la gratuïtat del servei continuaria vigent “fins a la restitució completa del sistema”.