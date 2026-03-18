Retrasos en tres líneas de Rodalies por el robo de cables en Barcelona

Nueva tarde de retrasos en Rodalies. El robo de cables entre la estación de Sant Andreu de Barcelona y la de Montcada i Reixac ha afectado tres líneas de la red. En concreto, los recorridos que han visto alterados sus horarios y tiempos de paso son las líneas R2, R2 Nord y R11. Según la información facilitada por Renfe, los trenes pueden permanecer detenidos y aumentar el tiempo de recorrido cuando se acercan al tramo afectado. Las demoras pueden superar los cuarenta minutos.

A causa d'un robatori de cables entre Barcelona Sant Andreu i Montcada i Reixac, els trens poden romandre aturats i incrementar el seu temps de recorregut a mesura que s'acosten al tram afectat, amb demores que poden superar els 40 minuts. — R2 Nord Rodalies 🤖 (@rod2nordcat) March 18, 2026

La compañía ferroviaria confirma que se trata del segundo robo detectado hoy. Alrededor de las cuatro de la tarde, Adif ha indicado que también está afectada la línea R1 por una circunstancia de este tipo, en este caso localizada en Badalona. Personal de la gestora pública de las infraestructuras ferroviarias trabaja para solucionar las incidencias.

Els trens circulen amb una demora mitjana de 15 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura a Badalona. — R1 Rodalies 🤖 (@rod1cat) March 18, 2026

Servicio gratuito hasta el 31 de marzo

Cabe recordar que la semana pasada se hizo público que Rodalies continuaría siendo gratuito hasta el 31 de marzo. La prórroga supone alargar la medida de momento dos semanas más. El Gobierno tomó la decisión el 26 de enero, inicialmente, durante un mes, pero la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, la extendió hasta el 15 de marzo. En todo caso, viendo las restricciones de velocidad y la deriva de la crisis ferroviaria, que se ha estancado tras el accidente mortal de Gelida del pasado 20 de enero, el ejecutivo ha decidido finalmente prorrogar la medida. Paneque ya había avisado públicamente que la gratuidad del servicio continuaría vigente “hasta la restitución completa del sistema”.