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Reestablecida la circulación del R11, cortada por el choque de un tren contra un árbol
Jordi Subirana
Jordi Subirana
28/03/2026 12:04

La línea R11 entre Flaçà y Figueres ha quedado restablecida este sábado después de que el viernes por la tarde se hubiera tenido que cortar por el choque de un tren contra un árbol que había caído en la vía en Sant Jordi Desvalls (Gironès).

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, dijo en una entrevista a 3Cat que el accidente no se pudo evitar y que tuvo lugar en un punto crítico de la línea. Técnicos de Adif han trabajado las últimas horas para retirar el árbol y reparar la infraestructura dañada. La estructura del convoy también sufrió desperfectos.

165 personas evacuadas

Como consecuencia del choque, 165 personas tuvieron que ser evacuadas. Los Bombers de la Generalitat tardaron unos 20 minutos en vaciar el tren. La evacuación comenzó a eso de las cuatro y media de la tarde. Ninguna persona resultó herida.

Con la colaboración de los Mossos d’Esquadra, los pasajeros fueron trasladados hasta la carretera de Gaüses, donde fueron recogidos por autobuses habilitados por Renfe.

Otra incidencia en el R11

El choque del tren tuvo lugar el mismo día que se produjo otra incidencia en el R11. El servicio de esta línea y el de la RG1 de Rodalies quedó interrumpido entre la estación de Maçanet – Massanes, en Maçanet de la Selva (Girona), y Sant Miquel de Fluvià (Girona). En este caso, el problema fue causado por la falta de suministro eléctrico.

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