Un tren con pasajeros ha chocado contra un árbol de grandes dimensiones que ha caído en la R11, en Sant Jordi Desvalls (Gironès). El accidente afortunadamente no ha causado heridos, pero los servicios de emergencia han tenido que evacuar a 165 pasajeros. Los Bomberos de la Generalitat comenzaron la evacuación de los pasajeros a las cuatro y media y la terminaron veinte minutos más tarde. El impacto, sin embargo, ha causado daños materiales al tren y a la infraestructura.

Los viajeros bajaron a la vía y fueron acompañados por los Bomberos y Mossos d’Esquadra hasta un punto cercano donde fueron recogidos por autobuses habilitados por la compañía ferroviaria. Protección Civil detalló que Renfe gestionó servicio por carretera entre Flaçà y Figueres; y para reforzar el servicio y garantizar la movilidad de los pasajeros activó un servicio Avant especial con salida desde Barcelona-Sants y con parada en Girona y Figueres. En sentido contrario también habrá un tren de refuerzo.

Técnicos de Renfe y de Adif se desplazaron al lugar para evaluar afectaciones y llevar a cabo las intervenciones pertinentes para solucionar las afectaciones que el accidente ha causado en la vía. En este sentido, Adif ha informado que se han producido algunos daños en la catenaria y la estructura del convoy. De momento no hay previsión de reanudación del servicio.

La caída de un árbol ha afectado a un tren que circulaba entre las estaciones de Flaçà y Sant Miquel de Fluvià. Provoca retrasos en el servicio. pic.twitter.com/Ws0d10e34v — Tramuntana Televisió (@tramuntana_tv) 27 de marzo de 2026

Ponemos en alerta el plan #FERROCAT: un tren con pasajeros ha chocado contra un árbol caído en la R11 @rodalies en Sant Jordi Desvalls (Gironès). No hay heridos. Se deben evacuar las personas que están dentro del tren. Servicios de emergencias trabajando.#AlertaCat #ProteccióCivil pic.twitter.com/FLu7E5Lmoo — Protecció civil (@emergenciescat) 27 de marzo de 2026

Incidencia este mañana en la R11

El accidente se produce después de que esta mañana el servicio de las líneas R11 y RG1 de Rodalies ha quedado interrumpido entre la estación de Maçanet – Massanes, en Maçanet de la Selva (Girona), y Sant Miquel de Fluvià (Girona). Adif ha informado que la incidencia en la infraestructura se ha debido a una falta de suministro eléctrico. Rodalies ha ofrecido transporte alternativo por carretera.