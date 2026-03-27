Un tren amb passatgers ha xocat contra un arbre de grans dimensions que ha caigut a l’R11, a Sant Jordi Desvalls (Gironès). L’accident afortunadament no ha causat ferits, però els serveis d’emergència han hagut d’evacuar 165 passatgers. Els Bombers de la Generalitat han començat l’evacuació dels passatgers cap a dos quarts de cinc i l’han acabat vint minuts més tard. L’impacte, però, ha causats danys materials al tren i a la infraestructura.
Els viatgers han baixat a la via i han estat acompanyats per Bombers i Mossos d’Esquadra fins a un punt pròxim on han estat recollits per autobusos habilitats per la companyia ferroviària. Protecció Civil ha detallat que Renfe ha gestionat servei per carretera entre Flaçà i Figueres; i per reforçar el servei i garantir la mobilitat dels passatgers ha activat un servei Avant especial amb sortida Barcelona-Sants i amb parada a Girona i Figueres. En sentit contrari també hi haurà un tren de reforç.
Tècnics de Renfe i d’Adif s’han desplaçat a l’indret per valorar afectacions i dur a terme les intervencions pertinents per solucionar les afectacions que l’accident ha causat a la via. En aquest sentit, Adif ha informat que s’han produït alguns danys a la catenària i l’estructura del comboi. De moment no hi ha previsió de represa del servei.
La caiguda d’un arbre ha afectat un tren que circulava entre les estacions de Flaçà i Sant Miquel de Fluvià. Provoca retards en el servei. pic.twitter.com/Ws0d10e34v— Tramuntana Televisió (@tramuntana_tv) March 27, 2026
Posem en alerta el pla #FERROCAT: un tren amb passatgers ha xocat contra un arbre caigut a la R11 @rodalies a Sant Jordi Desvalls (Gironès). No hi ha ferits. S’han d’evacuar les persones que estan dins el tren. Serveis d’emergències treballant-hi.#AlertaCat #ProteccióCivil pic.twitter.com/FLu7E5Lmoo— Protecció civil (@emergenciescat) March 27, 2026
Incidència aquest matí a l’R11
L’accident es produeix després que aquest matí el servei de les línies R11 i RG1 de Rodalies ha quedat interromput entre l’estació de Maçanet – Massanes, a Maçanet de la Selva (Girona), i Sant Miquel de Fluvià (Girona). Adif ha informat que la incidència en la infraestructura s’ha degut a una falta de subministrament elèctric. Rodalies ha ofert transport alternatiu per carretera.