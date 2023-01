Rodalies es dispara un 31% i frega els 110 milions de viatgers anuals

El nombre de viatgers que van utilitzar el servei de Rodalies de Renfe a Catalunya es va disparar un 31% i va fregar els 110 milions de passatgers l’any 2022, segons dades de l’operador. La majoria dels usuaris (92,4%) van fer servir els trens de Rodalies de Barcelona, mentre que la resta són pels viatges en trens regionals. Les xifres, tot i que bones, encara estan de lluny dels gairebé 130 milions de viatgers que es van registrar el 2019, l’any abans que esclatés la pandèmia de la Covid-19.

Fonts de Renfe han explicat a El Món que, malgrat les diferències amb el 2019, la tendència és molt positiva i el nombre de passatgers els últims mesos de l’any va ser molt semblant al d’abans de la Covid-19. De fet, va ser el primer trimestre del 2022, en plena onada d’Òmicron, el que ha marcat l’evolució de la resta de l’any. Així mateix, l’operador matisa que el teletreball i el canvi d’hàbits per la pandèmia també han tingut un impacte en les xifres de viatgers.

L’operador estima que el nombre de viatgers que fan servir Rodalies a Catalunya equival a treure de la circulació més de 75 milions de cotxes o 1,6 milions d’autobusos i genera un estalvi d’1,2 milions de tones d’emissions de CO2. El 2022 ha estat un any profitós per l’operador, que ha anunciat la compra d’un centenar de trens nous per ampliar la capacitat de la xarxa té previst invertir 100 milions d’euros en la millora de l’accessibilitat a les seves estacions.

Panells de l’estació de Sants informant de la incidència a Rodalies / ACN

Renfe accelera les inversions a Rodalies

El president de Renfe, Isaías Táboas, ha assegurat que la companyia ja ha adjudicat 2.200 milions d’euros, el 43% dels més de 5.100 milions previstos fins al 2025. Táboas considera que aquestes xifren demostren que l’operador està “capficat” en la millora del servei i ha tret pit per l’augment de l’índex de puntualitat a Catalunya fins al 93%, que queda lluny del de Madrid (97,5%) i del de Màlaga (99%).

La majoria de retards a Rodalies es deuen a les condicions d’explotació de la xarxa, seguits dels error en la capacitat de la gestió, el vandalisme i la fiabilitat dels trens. La línia més puntual és l’R8 (97,5%). Línies afectades per obres com l’R1 (92,1%) i L’R2 (93,2%) obtenen pitjors resultats, tot i que les pitjors són l’R3 (89,8%), que té més de 100 quilòmetres de via única, i l’R4 (89,5%), que està afectada pels treballs del corredor mediterrani.