Dos arbres caiguts pel temporal tallen dues línies de Rodalies

Noves afectacions per la llevantada que des de fa dos dies s’ha instal·lat a Catalunya. Dos arbres caiguts a causa del pas d’aquest temporal han obligat a tallar dues línies diferents de Rodalies. En concret, els recorreguts de la xarxa que s’han vist afectats han estat l’R4 i l’R11.
El primer dels incidents ha tingut lloc a primera hora de la tarda quan la caiguda d’un pi sobre la via ha obligat a aturar la circulació de l’R4 al pas de la infraestructura pel municipi de Viladecavalls (Vallès Occidental). Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla d’emergències Ferrocat per aquesta incidència. Els Bombers i tècnics d’Adif han actuat a la zona per retirar l’arbre i per comprovar que no hi hagués desperfectes a la infraestructura. Renfe ha habilitat un servei per carretera per cobrir el tram mentre ha estat tallat, i ha decidit mantenir-lo per reforçar el servei un cop s’ha pogut recuperar la circulació de trens entre Manresa i Terrassa cap a les cinc de la tarda.
Adif informa que s'ha restablert la circulació entre Terrassa i Castellbell i el Vilar de la @rod4cat per un arbre caigut a la via— Protecció civil (@emergenciescat) January 20, 2026
Fi prealerta #FERROCAT https://t.co/N8wCRmZ5XW pic.twitter.com/wQnvIEY9ol
Línia tallada i servei alternatiu per carretera
La segona d’aquestes incidències ha tingut lloc pocs minuts abans de les sis de la tarda. La caiguda d’un altre arbre a la zona de vies ha obligat a aturar el servei de l’R11. Segons la informació facilitada per Renfe, el tram afectat és entre Maçanet de la Selva i Figueres. Excepcionalment, el servei acaba a Figueres, perquè no es pot circular ni amb el tren ni per carretera. Els viatgers s’encaminen als trens de la línia R1 fins a Maçanet-Massanes per enllaçar amb un servei alternatiu per carretera establert en aquest punt per cobrir el tram Maçanet-Figueres.