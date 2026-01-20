Una vintena de ferits pel descarrilament d’un tren de Rodalies a Gelida

Un tren de la línia R4 de Rodalies de Catalunya ha descarrilat aquest dimarts poc abans de les nou del vespre després de rebre l’impacte d’un mur de contenció. Aquest hauria caigut a la via per causes que encara s’estan investigant. Els fets han tingut lloc entre Gelida (Alt Penedès) i Martorell (Baix Llobregat). El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat ONZE ambulàncies i els Bombers hi han enviat una desena de dotacions. El 112 ha rebut 28 trucades. Protecció Civil ha situat en alerta el pla Ferrocat. Segons informa Catalunya Ràdio i confirmen les autoritats, hi ha almenys una vintena de ferits.
Informació preliminar #Gelida:— SEM. Generalitat (@semgencat) January 20, 2026
Per aquest accident de tren, el SEM està atenent almenys 15 persones afectades.
S’han activat fins el moment 11 ambulàncies i 1 equip conjunt @bomberscat – SEM.@emergenciescat #FERROCAT
A causa d’aquest incident la circulació està interrompuda entre les estacions de Sant Sadurní d’Anoia i Gelida. Els trens poden quedar aturats i incrementar el seu temps de recorregut a mesura que s’acosten al tram afectat.
Circulació interrompuda entre les estacions de St. Sadurní d’Anoia i Gelida. Els trens poden quedar aturats i incrementar el seu temps de recorregut a mesura que s’acosten al tram afectat. Incidència provocada per un obstacle a la via.— R4 Rodalies 🤖 (@rod4cat) January 20, 2026
Un altre tren descarrila després de xocar amb una roca
Per altra banda, un tren de la línia RG1 també ha descarrilat aquest mateix vespre després d’impactar contra una roca entre Blanes i Maçanet. Els fets han tingut lloc poc abans de les nou de la nit i a causa de la col·lisió el comboi ha perdut un eix. Fonts de Renfe recollides per l’ACN apunten que el succés no ha causat ferits i que a causa de la incidència ha calgut interrompre temporalment tant aquesta línia com l’R1 entre les estacions de Tordera i Maçanet. Al comboi accidentat hi viatjaven deu persones, que seran rescatades del comboi pels Bombers. Renfe ha indicat que a causa de la situació, els trens poden quedar aturats i incrementar el temps de recorregut a mesura que s’acostin al tram afectat. Tècnics d’Adif s’han desplaçat a l’indret per intentar solucionar l’avaria.