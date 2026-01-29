Junts i ERC volen dimissions al govern espanyol pel caos ferroviari

Pressió al govern espanyol pel caos ferroviari de les darreres setmanes. Junts i ERC han demanat aquest dijous al ministre de Transports, Óscar Puente, que depuri responsabilitats després dels accidents ferroviaris d’Adamuz i Gelida i la situació de Rodalies. Les dues formacions titllen l’escenari de “caos descomunal” i “immobilitat irrespirable”, tot demanant a l’executiu liderat per Pedro Sánchez que prengui mesures i hi hagi dimissions.
“Hem demanat dimissions, aquí i a Catalunya, perquè volem solucions efectives i creïbles, i de moment aquestes no arriben […] Res del que ha passat la darrera setmana, res del caos descomunal de Rodalies, ha sigut motiu suficient perquè vagi a Catalunya i es posi al comandament d’aquesta crisi caòtica”, ha assenyalat dirigint-se a Puente la senadora republicana Sara Bailac, que en unes declaracions recollides per l’ACN considera que el ministre ja ha “dimitit de facto”. La formació creu que a Rodalies no només hi ha falta de lideratge, “mala gestió”, manca de recursos, incidències “cròniques” i excuses, sinó que també hi ha una “absoluta falta d’empatia” amb els usuaris.
Al seu torn, el senador de Junts Eduard Pujol ha assegurat que Catalunya està “col·lapsada” per una caiguda general de tot el sistema ferroviari i que ara mateix hi ha ara un clam unitari que diu “Renfe fora”. “En el cas de Rodalies estava avisat, per Junts, pel catalanisme, pels que venim de Catalunya i sabem el que hi ha […] Ministre, això va molt de debò, vostè ha de dimitir. Això s’ha acabat”, ha asseverat. Pujol ha avisat Puente que la fórmula de traspàs de Rodalies és “una idea perversa” que s’ha d’aturar. “Parin màquines: o ho fan a les bones o ho faran per la pressió popular”, ha alertat, tot denunciant la “incapacitat extrema” demostrada pels governs del PP i del PSOE en matèria de transports.
Gestió del caos delegada a Adif i Renfe
Per la seva banda, en el torn de rèplica, Puente s’ha excusat per no estar sobre el terreny a Catalunya malgrat els incidents generalitzats que viu Rodalies. “Els demano que es posin al meu lloc. Des de diumenge de la setmana passada he dormit pràcticament tres hores cada dia”, ha dit, tot remarcant que va enviar els presidents d’Adif i Renfe per gestionar la situació mentre ell es quedava amb l’accident d’Adamuz.