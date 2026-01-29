Junts y ERC quieren dimisiones en el gobierno español por el caos ferroviario

Presión al gobierno español por el caos ferroviario de las últimas semanas. Junts y ERC han pedido este jueves al ministro de Transportes, Óscar Puente, que depure responsabilidades tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida y la situación de Rodalies. Las dos formaciones califican el escenario de «caos descomunal» e «inmovilidad irrespirable», solicitando al ejecutivo liderado por Pedro Sánchez que tome medidas y haya dimisiones.

«Hemos pedido dimisiones, aquí y en Cataluña, porque queremos soluciones efectivas y creíbles, y de momento estas no llegan […] Nada de lo que ha pasado la última semana, nada del caos descomunal de Rodalies, ha sido motivo suficiente para que vaya a Cataluña y se ponga al mando de esta crisis caótica», ha señalado dirigiéndose a Puente la senadora republicana Sara Bailac, que en unas declaraciones recogidas por la ACN considera que el ministro ya ha «dimitido de facto». La formación cree que en Rodalies no solo hay falta de liderazgo, «mala gestión», falta de recursos, incidencias «crónicas» y excusas, sino que también hay una «absoluta falta de empatía» con los usuarios.

Por su parte, el senador de Junts Eduard Pujol ha asegurado que Cataluña está «colapsada» por una caída general de todo el sistema ferroviario y que ahora mismo hay un clamor unitario que dice «Renfe fuera». «En el caso de Rodalies estaba avisado, por Junts, por el catalanismo, por los que venimos de Cataluña y sabemos lo que hay […] Ministro, esto va muy en serio, usted tiene que dimitir. Esto se ha acabado», ha aseverado. Pujol ha advertido a Puente que la fórmula de traspaso de Rodalies es «una idea perversa» que se debe detener. «Paren máquinas: o lo hacen por las buenas o lo harán por la presión popular», ha alertado, denunciando la «incapacidad extrema» demostrada por los gobiernos del PP y del PSOE en materia de transportes.

El tren de Rodalies accidentado en Gelida (Alt Penedès) tras la caída de un muro de contención / Europa Press David Oller / Europa Press 21/1/2026

Gestión del caos delegada a Adif y Renfe

Por su parte, en el turno de réplica, Puente se ha excusado por no estar sobre el terreno en Cataluña a pesar de los incidentes generalizados que vive Rodalies. «Les pido que se pongan en mi lugar. Desde el domingo de la semana pasada he dormido prácticamente tres horas cada día», ha dicho, remarcando que envió a los presidentes de Adif y Renfe para gestionar la situación mientras él se quedaba con el accidente de Adamuz.