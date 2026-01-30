Rodalies, a mig gas: hi ha 155 punts amb limitacions temporals de velocitat

Rodalies i Regionals funcionen a mig gas aquesta setmana després que Adif hagi imposat limitacions temporals de velocitat en 155 punts de la xarxa ferroviària catalana, segons consta en un document intern del gestor d’infraestructures al qual ha tingut accés l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Es tracta de punts amb incidències o deficiències que obliguen els maquinistes a reduir la velocitat per seguretat. Totes les línies de Rodalies i Regionals registren algun punt amb limitacions de velocitat, a excepció de l’RL3 de Lleida. La més afectada és l’R15, amb 39 punts amb incidències. En total, les limitacions afecten uns 110 quilòmetres de la xarxa.
El Document Setmanal de Limitacions de Velocitat, que Adif publica cada dilluns per actualitzar les afectacions a la xarxa ferroviària, és d’àmbit estatal i està destinat a tot el personal ferroviari que hi treballa. S’hi inclouen les afectacions que obliguen a reduir la velocitat, a quina velocitat han de circular els maquinistes i els motius de la incidència. Fonts coneixedores del funcionament d’aquest document han explicat a l’ACN que hi ha trams que estan a la llista des de fa una dècada perquè les obres o reparacions pertinents no s’han fet. Tan bon punt se soluciona la incidència, el tram afectat se suprimeix del document.
En el cas de Rodalies, la línia més afectada per les reduccions de velocitat és l’R15, amb 39 limitacions de velocitat, dels quals 16 són entre Riba-roja d’Ebre i Reus, on hi ha cinc punts crítics. Es tracta d’una zona on la circulació es fa per via única i, a casa de les restriccions, els trens han de circular entre 30km/h i 70km/h. La resta d’afectacions a la línia són entre Reus i Barcelona. La segona línia amb més restriccions és l’R4 (28), que uneix Sant Vicenç de Calders i Manresa, seguida de l’R14 (27) i l’R17 (22).
L’estat de la via, principal causa de les limitacions de velocitat
Per tipus d’incidència, l’estat de la via (25,2%) és el motiu més habitual d’una llista que inclou fins a cinquanta causes diferents per fixar una limitació de velocitat. El segon és l’estat del mecanisme de desviament o canvi d’agulles i les travesses que permeten la intersecció entre dues vies (14%) i el tercer és l’estat de les trinxeres (4,5%), que són excavacions al sòl per suavitzar el pendent i afavorir el pas del tren.