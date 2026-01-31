Adif detecta noves incidències a Rodalies i eleva a 179 els punts amb velocitat limitada

Adif ha detectat nous problemes i incidències a la xarxa ferroviària i han elevat fins a 179 els punts amb limitacions temporals de velocitat que afectaran el servei de Rodalies durant la setmana vinent. Les revisions periòdiques de les vies que fa el gestor d’infraestructures ha detectat 28 nous punts problemàtics, però també n’ha reparat quatre dels que ja hi eren, per la qual cosa el balanç final és de 24 limitacions noves, segons han explicat fonts del sector a l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
El Document Setmanal de Limitacions Temporals de Velocitat, que entrarà en vigor dilluns que ve, però que l’administrador ferroviari ja ha enviat al personal que treballa a la xarxa, identifica els 179 trams amb restriccions, que afecten fins a 130 quilòmetres de la xarxa. La principal afectada d’aquestes limitacions és Renfe, ja que si bé la infraestructura i la seva conservació corresponen a Adif, els trens que hi circulen els opera Renfe, que és qui ha de gestionar els retards associats a les limitacions.
Fonts de la companyia expliquen que accepten amb resignació les limitacions de la velocitat perquè el “primordial” és “recuperar els trajectes amb totes les garanties de seguretat” per al servei de Rodalies. “Si el gestor instaura limitacions temporals de velocitat, nosaltres les seguim”, indiquen des de Renfe. L’operadora puntualitza que el fet que hi hagi tants trams amb restriccions de velocitat es deu a una “situació extraordinària on Adif fa la feina per assegurar la infraestructura i garantir la seguretat del servei”. Per la seva banda, Adif ha preferit no fer comentaris sobre l’informe perquè el considera un document de treball d’ús intern de l’empresa.
Línies amb més limitacions de velocitat
A partir de la setmana vinent, a Catalunya hi haurà restriccions de velocitat a 130 quilòmetres de la xarxa, uns 20 més que aquesta setmana. Totes les línies de Rodalies i Regionals tenen limitacions temporals de velocitat, a excepció de l’RL3 de Lleida. La línia més afectada torna a ser l’R15, que incorpora tres nous trams de velocitat reduïda i lidera la llista amb 42 punts. D’aquests, 17 són entre Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) i Reus (Baix Camp), un tram que recentment ja es va tallar al trànsit ferroviari i en el qual Adif ha identificat cinc punts crítics que s’han de reparar tan aviat com es pugui. Per darrere se situen l’R4, amb 34 punts afectats, i l’R14 (30).
Amb relació a aquesta setmana, les línies que incorporen més noves limitacions temporals de velocitat són l’R4 i l’RG1, amb sis cadascuna; mentre que l’R3, R13 i RL4 sumaran quatre nous trams. Cal tenir en compte que alguns trams afecten més d’una línia, informa l’ACN. En el cas de l’RL4, dels quatre trams que s’incorporen al document d’Adif, tres són entre Cervera i Manresa, on s’han detectat zones inundables amb “risc alt”, mentre que també destaca el de l’R4 entre l’Arboç i els Monjos, on la incidència és un “arbre pròxim a la via”.
L’estat de la via, principal motiu
Segons les dades analitzades per l’ACN, hi ha fins a una cinquantena de motius per imposar una reducció de velocitat en un tram de via. La principal raó per restringir la velocitat és l’estat de la via (sense especificar exactament la causa), que afecta un de cada quatre talls (el 24%). El segon motiu més habitual té a veure amb l’estat del mecanisme de desviament o canvi d’agulles i les travesses que permeten la intersecció entre dues vies (13%). L’estat de les trinxeres –les excavacions al sòl per suavitzar el pendent i afavorir el pas del tren– són la tercera causa de reducció de la velocitat (11%).