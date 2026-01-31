Adif detecta nuevas incidencias en Rodalies y eleva a 179 los puntos con velocidad limitada

Adif ha detectado nuevos problemas e incidencias en la red ferroviaria y ha elevado hasta 179 los puntos con limitaciones temporales de velocidad que afectarán el servicio de Rodalies durante la próxima semana. Las revisiones periódicas de las vías que realiza el gestor de infraestructuras han detectado 28 nuevos puntos problemáticos, pero también han reparado cuatro de los que ya existían, por lo que el balance final es de 24 limitaciones nuevas, según han explicado fuentes del sector a la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

El Documento Semanal de Limitaciones Temporales de Velocidad, que entrará en vigor el próximo lunes, pero que el administrador ferroviario ya ha enviado al personal que trabaja en la red, identifica los 179 tramos con restricciones, que afectan hasta 130 kilómetros de la red. La principal afectada de estas limitaciones es Renfe, ya que si bien la infraestructura y su conservación corresponden a Adif, los trenes que circulan los opera Renfe, que es quien debe gestionar los retrasos asociados a las limitaciones.

Técnicos de Adif retiran árboles al lado de la vía en Caldes de Malavella (Selva) / ACN

Fuentes de la compañía explican que aceptan con resignación las limitaciones de la velocidad porque lo «primordial» es «recuperar los trayectos con todas las garantías de seguridad» para el servicio de Rodalies. «Si el gestor instaura limitaciones temporales de velocidad, nosotros las seguimos», indican desde Renfe. La operadora puntualiza que el hecho de que haya tantos tramos con restricciones de velocidad se debe a una «situación extraordinaria donde Adif hace el trabajo para asegurar la infraestructura y garantizar la seguridad del servicio». Por su parte, Adif ha preferido no hacer comentarios sobre el informe porque lo considera un documento de trabajo de uso interno de la empresa.

Líneas con más limitaciones de velocidad

A partir de la próxima semana, en Cataluña habrá restricciones de velocidad en 130 kilómetros de la red, unos 20 más que esta semana. Todas las líneas de Rodalies y Regionales tienen limitaciones temporales de velocidad, a excepción de la RL3 de Lleida. La línea más afectada vuelve a ser la R15, que incorpora tres nuevos tramos de velocidad reducida y lidera la lista con 42 puntos. De estos, 17 son entre Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre) y Reus (Baix Camp), un tramo que recientemente ya se cerró al tráfico ferroviario y en el que Adif ha identificado cinco puntos críticos que se deben reparar lo antes posible. Por detrás se sitúan la R4, con 34 puntos afectados, y la R14 (30).

En relación a esta semana, las líneas que incorporan más nuevas limitaciones temporales de velocidad son la R4 y la RG1, con seis cada una; mientras que la R3, R13 y RL4 sumarán cuatro nuevos tramos. Cabe tener en cuenta que algunos tramos afectan a más de una línea, informa la ACN. En el caso de la RL4, de los cuatro tramos que se incorporan al documento de Adif, tres son entre Cervera y Manresa, donde se han detectado zonas inundables con «riesgo alto», mientras que también destaca el de la R4 entre l’Arboç y els Monjos, donde la incidencia es un «árbol próximo a la vía».

El estado de la vía, principal motivo

Según los datos analizados por la ACN, hay hasta cincuenta razones para imponer una reducción de velocidad en un tramo de vía. La principal razón para restringir la velocidad es el estado de la vía (sin especificar exactamente la causa), que afecta a uno de cada cuatro cortes (el 24%). El segundo motivo más habitual tiene que ver con el estado del mecanismo de desvío o cambio de agujas y las traviesas que permiten la intersección entre dos vías (13%). El estado de las trincheras –las excavaciones en el suelo para suavizar el pendiente y favorecer el paso del tren– son la tercera causa de reducción de la velocidad (11%).