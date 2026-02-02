El Govern defiende a Adif mientras la oposición presiona por la crisis en Rodalies

La crisis sin precedentes en Rodalies continúa causando estragos en el gobierno de Salvador Illa. Después de casi dos semanas de caos ferroviario en Cataluña, los trenes siguen sin funcionar, y la paciencia de los catalanes comienza a agotarse. También la de la oposición, que exige dimisiones en respuesta a la crisis. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha asegurado este lunes que activará y mantendrá «todos los recursos» disponibles por parte de su departamento para «afrontar» la crisis «sin precedentes» en Rodalies, y también ha querido dejar claro que Adif, que gestiona las infraestructuras, está trabajando arduamente para paliar el caos ferroviario: «Somos conscientes del esfuerzo extraordinario de Adif para garantizar que las redes son seguras», ha defendido Paneque, quien ha querido recordar que para garantizar la movilidad se han movilizado «hasta 230 autobuses más» en la red interurbana.

En esta misma línea se ha expresado el comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, quien ha asegurado que Adif está haciendo «un trabajo intensísimo» para revisar y reparar toda la infraestructura ferroviaria, aunque también ha admitido que «seguramente la ha sobrepasado un poco». En declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN), el exconsejero ha detallado que al principio había un «número limitado de puntos a inspeccionar», pero que «se han ido multiplicando»: «Nosotros esperábamos que todo esto fuera mejor, pero han surgido nuevos elementos y se deben inspeccionar, no hay vuelta de hoja», ha dicho Macias, que también ha querido dejar claro que no están satisfechos por el caos ferroviario de este lunes. A pesar de los argumentos del Gobierno, la oposición exige medidas drásticas para afrontar la crisis ferroviaria que afecta a Cataluña.

Varios pasajeros atrapados en la Estación de Sants de Barcelona por la crisis de Rodalies / ACN

Junts exige rescindir el contrato con Renfe

Este mismo lunes, ante una nueva jornada de caos e incertidumbre, el portavoz de Junts, Josep Rius, ha reiterado que Renfe «debe desaparecer de Cataluña», ya que tiene «secuestrada la movilidad» de los catalanes. En rueda de prensa desde la sede del partido, el dirigente de Junts ha insistido en la necesidad de rescindir el contrato con Renfe para que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) gestione Rodalies. «Renfe no puede ser parte de la solución en ningún caso», ha exclamado Rius, quien ha llamado a sumarse a las movilizaciones de este sábado 7 de febrero. De hecho, en respuesta a las preguntas sobre qué manifestación apoya Junts -es decir, la convocada por la ANC y el Consell de la República, y la convocada por las plataformas de usuarios-, Rius ha señalado que «cuando el caos es generalizado, las protestas son generalizadas».

Por su parte, la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha vuelto a pedir la dimisión de la titular de la cartera de Territorio y ha criticado que no haya habido cambios en el Departamento por la «incompetencia sistemática» sobre la red. La líder republicana ha pedido al Gobierno resolver «el caos en el que está inmersa la ciudadanía» por Rodalies y ha remarcado que es «inexcusable tanta incompetencia continuada a lo largo de estas semanas». Alamany también ha hecho un llamado a adherirse a las movilizaciones de este sábado, e insistió en que también son un momento para «acelerar el traspaso» de Rodalies. Por otro lado, la coordinadora nacional de los Comuns, Candela López, también ha lamentado que no se haya recuperado la normalidad en Rodalies tal como había previsto el ejecutivo catalán, ya que, desde su punto de vista, evidencia que el Gobierno «actúa tarde, mal y de manera descoordinada»: «Cataluña necesita un gobierno que gobierne y ponga en el centro los servicios que son para la mayoría. Tenía que ser la legislatura de los trenes y la vivienda. Vemos que esto no está yendo bien y que vuelve a actuar tarde y mal», ha exclamado López.