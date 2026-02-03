El servicio ferroviario catalán atraviesa días de extrema delicadeza. Los Rodalies de Catalunya funcionan con limitaciones claras desde el accidente mortal en la R4 en Gelida y en hasta 11 líneas es necesario utilizar servicio alternativo por carretera. Una concatenación de hechos que hace que este martes Rodalies haya perdido un 30% de sus usuarios, tal como ha explicado el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, en una atención a los medios hecha desde el nudo ferroviario de Cataluña, la estación de Barcelona-Sants.

La jornada de este martes en Rodalies solo ha tenido el 70% de la demanda habitual con el caos que ya se vivió durante el pasado lunes con solo tres líneas como la R11, R16 y R17 funcionando con normalidad y las líneas R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 y RT1 teniendo que ser complementadas con el servicio alternativo por carretera.

Renfe quiere recuperar la confianza de los usuarios de Rodalies

El desorden ferroviario catalán ha hecho que muchos usuarios se hayan rebelado contra el operador de los trenes y muchos otros hayan optado por resignarse ante la falta de alternativas para desplazarse por el territorio catalán. Una situación que desde el operador ferroviario comprenden y apelan a la confianza de los viajeros en el servicio de Rodalies, una confianza que desde Renfe admiten que «ahora mismo está minada» pero que quieren recuperar.

De hecho, Antonio Carmona, ha querido destacar que una de las «realidades tangibles» es que la movilidad de los usuarios de Rodalies está garantizada sea con el servicio de trenes o el transporte alternativo por carretera. El portavoz de Renfe ha asegurado que se pone “en la piel” de los pasajeros, unos pasajeros a quienes pide paciencia y confianza mientras hay “24 horas de trabajo para revertir la situación”. «Entendemos la situación por la cual están pasando los viajeros, nos ponemos en su piel y lo que podemos asegurarles, otra realidad tangible, es todo el esfuerzo, 24 horas de trabajo, para comenzar a revertir esta situación», ha sentenciado.

Plano detallado de un convoy de Rodalies detenido en las vías de la estación de trenes convencional de Girona | Xavier Pi (ACN)

El centro de control de Adif cae dos veces en poco tiempo y colapsa Rodalies

Si la jornada, con las mismas incidencias y servicio alternativo, ya se preveía complicada en Rodalies la caída del sistema del centro de control de Adif ha añadido una pala de arena más. La incidencia en los sistemas de señalización ferroviaria ha obligado a detener el servicio de Rodalies dos veces en poco más de 20 minutos. «Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible», ha destacado Adif a través de las redes sociales.