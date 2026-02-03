El servei ferroviari català travessa uns dies d’extrema delicadesa. Els Rodalies de Catalunya funcionen amb limitacions clares des de l’accident mortal a l’R4 a Gelida i en fins a 11 línies cal utilitzar servei alternatiu per carretera. Una concatenació de fets que fa que aquest dimarts Rodalies hagi perdut un 30% dels seus usuaris, tal com ha explicat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, en una atenció als mitjans feta des del nus ferroviari de Catalunya, l’estació de Barcelona-Sants.
La jornada d’aquest dimarts a Rodalies només ha tingut el 70% de la demanda habitual amb el desgavell que ja es va viure durant el passat dilluns amb només tres línies com l’R11, R16 i R17 funcionant amb normalitat i les línies R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 i RT1 havent de ser complementades amb el servei alternatiu per carretera.
Renfe vol recuperar la confiança dels usuaris de Rodalies
El desori ferroviari català ha fet que molts usuaris s’hagin revoltat contra l’operador dels trens i molts altres hagin optat per resignar-se davant la falta d’alternatives per a desplaçar-se pel territori català. Una situació que des de l’operador ferroviari comprenen i apel·len a la confiança dels viatgers en el servei de Rodalies, una confiança que des de Renfe admeten que “ara mateix està minada” però que volen recuperar.
De fet, Antonio Carmona, ha volgut destacar que una les “realitats tangibles” és que la mobilitat dels usuaris de Rodalies està garantida sigui amb el servei de trens o el transport alternatiu per carretera. El portaveu de Renfe ha assegurat que es posa “a la pell” dels passatgers, uns passatgers als qui demana paciència i confiança mentre hi ha “24 hores de treball per tal de revertir la situació”. “Entenem la situació per la qual estan passant els viatgers, ens posem en la seva pell i el que podem assegurar-los, una altra realitat tangible, és tot l’esforç, 24 hores de treball, per a començar a revertir aquesta situació”, ha sentenciat.
El centre de control d’Adif cau dos cops en poca estona i col·lapsa Rodalies
Si la jornada, amb les mateixes incidències i servei alternatiu, ja es preveia complicada a Rodalies la caiguda del sistema del centre de control d’Adif ha afegit una pala de sorra més. La incidència en els sistemes de sanyalitació ferroviaris han obligat a aturar el servei de Rodalies dues vegades en poc més de 20 minuts. “Personal d’Adif està treballant per a solucionar aquesta incidència al més aviat possible”, ha destacat Adif a través de les xarxes socials.