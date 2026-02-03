El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, s’instal·larà a Catalunya “el temps que sigui necessari” per solucionar el caos de Rodalies que pateix Catalunya. Així ho ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dimarts, un nou dia marcat pel caos a la xarxa ferroviària després que el centre de control d’Adif ha caigut dos cops. Després de reclamar al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que Santano “s’estableixi de manera permanent a Catalunya fins a l’estabilització del sistema“, Paneque ha deixat clar que “he pogut tenir-hi una conversa breu i atén la demanda de ser present aquí sense límit de temps”. “Necessitem que el secretari d’Estat s’instal·li a Catalunya fins que sigui necessari”, ha afegit, i ha detallat que el secretari d’Estat s’instal·larà a Barcelona “el temps que sigui necessari fins a l’estabilització i represa del servei”.
Paneque ha manifestat que la setmana passada va fer un vot de confiança a Adif, Renfe i el Ministeri i va anunciar que es recuperaria la “normalitat”, però ha assegurat que l’actual crisi ferroviària que viu Catalunya “no pot continuar i s’ha d’acabar”, però ha evitat fixar una data concreta. “No es pot permetre aquesta situació per més temps”, ha sentenciat. Amb tot, ha assegurat que la situació actual de Rodalies és conseqüència de la desinversió de dècades i que s’han trobat amb una xarxa ferroviària que està “en un estat lamentable, molt pitjor que ens havíem imaginat”. En aquest sentit, ha exigit a Adif i Renfe “accelerar els treballs” d’adequació dels punts crítics detectats i “garantir la millor mobilitat possible”. Paneque no ha volgut elevar el to contra les dues empreses públiques, però ha deixat clar que el Govern ha detactat “una manca de manteniment preventiu i correctiu flagrant”.
“M’estic deixant la pell per Rodalies”, ha assegurat la consellera, que ha remarcat que treballa “dia i nit” per revertir aquesta situació, però ha evitat apuntar en diverses ocasions quan es podrà reprendre el servei amb normalitat i ha afegit que esperen que en els pròxims dies podran oferir “horitzons de certesa”. La titular de Territori s’ha mostrat comprensiva amb l’enuig dels usuaris i la preocupació dels maquinistes i, en aquest sentit, ha reclamat accelerar els treballs per garantir la seguretat i la posada en marxa. “Entenem perfectament la intranquil·litat, l’enuig i l’exigència de solucions per part dels usuaris de Rodalies, aquest és el principal motiu que té el Govern i jo mateixa per treballar de manera incansable per revertir aquesta situació”, ha dit.
El Govern contracta 230 busos
D’altra banda, el Govern ha contractat d’emergència de 230 autobusos per reforçar el transport interurbà per carretera de competència de la Generalitat de Catalunya per fer front a la crisi de Rodalies i poder “garantir” el dret de la mobilitat dels usuaris. La contractació suposa una inversió superior als 4,1 milions d’euros, i els autobusos contractats “seguiran, totalment o parcialment, els trajectes de la xarxa de Rodalies, per tal de minimitzar l’impacte de les incidències ferroviàries sobre els desplaçaments quotidians”. El Govern, a més, preveu la possibilitat de redistribuir els vehicles en funció de la demanda real i les necessitats de cada territori. Aquests 230 autobusos se sumen als dels plans alternatius de transport implementats per Renfe en aquells recorreguts on no es pot prestar el servei ferroviari habitual.
Sobre aquesta despesa i altres que està assumint el Govern per fer front al caos ferroviari, la consellera de Territori ha deixat entreveure que la factura de tot plegat l’haurà d’assumir el govern espanyol. Sense esplaiar-se molt en la resposta, Sílvia Paneque ha dit que haurà de ser el Ministeri de Transports qui ha d’atendre “en el seu conjunt” el pagament de les factures que el Govern està reunint en un únic expedient per traslladar els costos de la situació d’emergència de transport públic que viu el país. Així mateix, igual que hi ha un pla alternatiu per als usuaris, la portaveu del Govern ha deixat que és conscient dels problemes que la situació genera al transport de mercaderies i que per aquesta raó s’està treballant en un “pla de contingència” per al sector.