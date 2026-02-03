El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Una altra incidència al centre de control d’Adif torna a aturar Rodalies durant uns minuts
Jose Díaz
03/02/2026 07:49

Nova jornada caòtica a Rodalies. Més enllà de les afectacions que ja s’arrosseguen des del passat dilluns, Adif ha alertat que una incidència al seu centre afecta els sistemes de senyalització ferroviaris de la xarxa de Rodalies, un fet que provoca retards a totes les línies de Rodalies de Catalunya. “Personal d’Adif està treballant per a solucionar aquesta incidència al més aviat possible”, ha destacat l’encarregat de la infraestructura ferroviària a l’Estat espanyol.

