Nova jornada caòtica a Rodalies. Més enllà de les afectacions que ja s’arrosseguen des del passat dilluns, Adif ha alertat que una incidència al seu centre afecta els sistemes de senyalització ferroviaris de la xarxa de Rodalies, un fet que provoca retards a totes les línies de Rodalies de Catalunya. “Personal d’Adif està treballant per a solucionar aquesta incidència al més aviat possible”, ha destacat l’encarregat de la infraestructura ferroviària a l’Estat espanyol.
Se registran retrasos en los trenes en el ámbito de Barcelona por una incidencia generalizada en los sistemas de señalización. Personal de Adif está trabajando para solventar esta incidencia lo antes posible.— INFOAdif (@InfoAdif) February 3, 2026
