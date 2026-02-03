Macias assegura que la segona incidència al centre de control ha estat un “reajust”

El comissionat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha assegurat que la segona incidència que ha deixat el servei de Rodalies col·lapsat durant uns minuts ha estat “simplement d’un reajust” derivat de la primera suspensió del servei. Una segona incidència a la qual ha tret ferro i ha destacat que ha estat una incidència “molt breu”.
Macias ha volgut destacar, en declaracions recollides per l’ACN, que el servei de Rodalies ja està restablert i ha sortit a defensar el Govern de la Generalitat, de qui ha volgut fer valdre la labor del Govern català assenyalant que s’han pres diverses iniciatives com l’aixecament de peatges o la suspensió de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) després de veure que la situació “s’anava perllongant” i que el servei ferroviari català no recuperava la normalitat.
Reforç dels serveis alternatius
El comissionat pel traspàs de Rodalies ha assenyalat que des del Govern també s’ha demanat a Renfe que reforcin i ampliïn els serveis alternatius per carretera que operen els trams inhabilitats per a la mobilitat ferroviària. Macias ha indicat que un d’aquests reforços es farà a l’R8, on el servei alternatiu operava de Mollet a Martorell i que a partir d’aquest pròxim dimecres iniciarà el trajecte des de Granolleres i permetrà reforçar un tram que segons el comissionat va “molt carregat” i a on els usuaris demanaven aquest reforç.
A més, davant les queixes de les plataformes dels usuaris pel servei que afecta Reus i Valls el Govern ha traslladat a Renfe aquest malestar i la necessitat de complementar els serveis que connectin Barcelona amb el sud del país i, a més, s’ha demanat una nova anàlisi del servei alternatiu per carretera que cobria el trajecte de l’R3. “Des del Govern s’ha indicat a Renfe que, com més aviat millor, reforci i millori aquests serveis”, ha etzibat.