Macias asegura que el segundo incidente en el centro de control fue un «ajuste»

El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha asegurado que el segundo incidente que dejó el servicio de Rodalies colapsado durante unos minutos ha sido «simplemente un ajuste» derivado de la primera suspensión del servicio. Un segundo incidente al que ha restado importancia y ha destacado que fue un incidente «muy breve».

Macias ha querido destacar, en declaraciones recogidas por la ACN, que el servicio de Rodalies ya está restablecido y ha salido a defender al Gobierno de la Generalitat, de quien ha querido valorar la labor del Gobierno catalán señalando que se han tomado diversas iniciativas como el levantamiento de peajes o la suspensión de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) tras ver que la situación «se prolongaba» y que el servicio ferroviario catalán no recuperaba la normalidad.

Refuerzo de los servicios alternativos

El comisionado para el traspaso de Rodalies ha señalado que desde el Gobierno también se ha pedido a Renfe que refuercen y amplíen los servicios alternativos por carretera que operan los tramos inhabilitados para la movilidad ferroviaria. Macias ha indicado que uno de estos refuerzos se hará en la R8, donde el servicio alternativo operaba de Mollet a Martorell y que a partir de este próximo miércoles iniciará el trayecto desde Granollers y permitirá reforzar un tramo que, según el comisionado, va «muy cargado» y donde los usuarios pedían este refuerzo.

Un tren de Rodalies entra en la estación de Lleida / ACN

Además, ante las quejas de las plataformas de usuarios por el servicio que afecta a Reus y Valls, el Gobierno ha trasladado a Renfe este malestar y la necesidad de complementar los servicios que conectan Barcelona con el sur del país y, además, se ha pedido un nuevo análisis del servicio alternativo por carretera que cubría el trayecto de la R3. «Desde el Gobierno se ha indicado a Renfe que, cuanto antes, refuerce y mejore estos servicios», ha remarcado.