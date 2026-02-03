Nueva jornada caótica en Rodalies. Más allá de las afectaciones que ya se arrastran desde el pasado lunes, Adif ha alertado que una incidencia en su centro afecta los sistemas de señalización ferroviarios de la red de Rodalies, un hecho que provoca retrasos en todas las líneas de Rodalies de Cataluña. «Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo más pronto posible», ha destacado el encargado de la infraestructura ferroviaria en el Estado español.

Se registran retrasos en los trenes en el ámbito de Barcelona por una incidencia generalizada en los sistemas de señalización. Personal de Adif está trabajando para solventar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) February 3, 2026

Noticia en ampliación