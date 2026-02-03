El Món - Noticias y actualidad de Cataluña
Una nueva incidencia en el centro de control de Adif vuelve a detener Rodalies durante unos minutos
Jose Díaz
Jose Díaz
03/02/2026 07:49

Nueva jornada caótica en Rodalies. Más allá de las afectaciones que ya se arrastran desde el pasado lunes, Adif ha alertado que una incidencia en su centro afecta los sistemas de señalización ferroviarios de la red de Rodalies, un hecho que provoca retrasos en todas las líneas de Rodalies de Cataluña. «Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo más pronto posible», ha destacado el encargado de la infraestructura ferroviaria en el Estado español.

Noticia en ampliación

Comparte

Icona de pantalla completa