El servicio de Rodalies sigue sin recuperar la normalidad a pesar de los anuncios del Gobierno. El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, informó este lunes por la tarde desde la estación de Sants que, hasta ahora, se mantienen los retrasos en la red de trenes de Cataluña. Las diversas empresas que operan el servicio, Renfe y Adif, no han querido fijar una fecha para el retorno a la normalidad, sino que apuntan que se tratará de una recuperación progresiva. Tal como detalla, para este martes se mantendrá el servicio de transporte alternativo habilitado para paliar la crisis ferroviaria: «Continuamos trabajando desde Adif y Renfe en la posible recuperación progresiva de tramos», ha asegurado Carmona en una breve atención a los medios.

El portavoz de la operadora ferroviaria también ha detallado que este lunes ya se ha podido recuperar la normalidad en la línea R11, que conecta la capital catalana con Figueres y Portbou. Esta, sin embargo, es la única línea que funciona completamente de Rodalies, ya que el resto de la red de vías y trenes de Cataluña aún necesita recuperar el funcionamiento en algunos tramos para garantizar la «seguridad» en el servicio. Es por este motivo que desde Renfe apuntan que se tratará de un retorno a la normalidad progresivo. «La certeza es que mañana iniciaremos el servicio con la misma oferta ferroviaria que esta mañana», ha argumentado Carmona, quien también ha asegurado que quedará garantizada la movilidad de todos los usuarios, ya sea por tren o por carretera.

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, en una atención a los medios en la estación de Sants | Andrea Salazar (ACN)

El dispositivo alternativo de Renfe

Para garantizar la movilidad, tal como detalla Carmona, la operadora ferroviaria ha habilitado más de 150 autobuses que cubren los tramos en los que el servicio de tren no funciona. En este sentido, también han desplegado más de 700 informadores por todo el país para intentar paliar, mínimamente, el caos en Rodalies y garantizar que todos los usuarios pueden llegar a su destino. «Intentamos actualizar en todo momento la información y el estado del servicio a nuestros clientes», ha dejado claro el portavoz de Renfe.