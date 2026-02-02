El servei de Rodalies continua sense recuperar la normalitat malgrat els anuncis del Govern. El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha informat aquest dilluns a la tarda des de l’estació de Sants que, a hores d’ara, es mantenen els retards en la xarxa de trens de Catalunya. Les diverses empreses que operen el servei, Renfe i Adif, no s’han volgut marcar una data per al retorn de la normalitat, sinó que apunten que es tractarà d’una recuperació progressiva. Tal com detalla, de cara a aquest dimarts es mantindrà el servei de transport alternatiu habilitat per pal·liar la crisi ferroviària: “Continuem treballant des d’Adif i Renfe en la possible recuperació progressiva de trams”, ha asseverat Carmona en una breu atenció als mitjans.
El portaveu de l’operadora ferroviària també ha detallat que aquest dilluns ja s’ha pogut recuperar la normalitat en la línia R11, que connecta la capital catalana amb Figueres i Portbou. Aquesta, però, és l’única línia que funciona completament de Rodalies, ja que la resta de la xarxa de vies i trens de Catalunya encara cal recuperar el funcionament en alguns trams per garantir la “seguretat” en el servei. És per aquest motiu que des de Renfe apunten que es tractarà d’un retorn a la normalitat progressiu. “La certesa és que demà iniciarem el servei amb la mateixa oferta ferroviària que aquest matí”, ha argumentat Carmona, que també ha assegurat que quedarà garantida la mobilitat de tots els usuaris, bé sigui per tren com per carretera.
El dispositiu alternatiu de Renfe
Per tal de garantir la mobilitat, tal com detalla Carmona, l’operadora ferroviària ha habilitat més de 150 autobusos que cobreixen els trams en què el servei de tren no funciona. En aquest sentit, també han desplegat més de 700 informadors arreu del país per tal d’intentar pal·liar, mínimament, el caos a Rodalies i garantir que tots els usuaris poden arribar al seu destí. “Intentem actualitzar en tot moment la informació i l’estat del servei als nostres clients”, ha deixat clar el portaveu de Renfe.