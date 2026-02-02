El Govern defensa Adif mentre l’oposició pressiona per la crisi a Rodalies

La crisi sense precedents a Rodalies continua provocant estralls al govern de Salvador Illa. Després de gairebé dues setmanes de caos ferroviari a Catalunya, els trens continuen sense funcionar, i la paciència dels catalans comença a esgotar-se. També la de l’oposició, que exigeix dimissions en resposta a la crisi. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat aquest dilluns que activarà i mantindrà “tots els recursos” disponibles per part del seu departament per “entomar” la crisi “sense precedents” a Rodalies, i també ha volgut deixar clar que Adif, que gestiona les infraestructures, està treballant de valent per pal·liar el caos ferroviari: “Som conscients de l’esforç extraordinari d’Adif per garantir que les xarxes són segures”, ha defensat Paneque, que ha volgut recordar que per garantir la mobilitat s’han mobilitzat “fins a 230 busos més” a la xarxa interurbana.
En aquesta mateixa línia s’ha expressat el comissionat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, que ha assegurat que Adif està fent “una feina intensíssima” per revisar i reparar tota la infraestructura ferroviària, malgrat que també ha admès que “segurament l’ha sobrepassat una mica”. En declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), l’exconseller ha detallat que d’entrada hi havia un “nombre limitat de punts a inspeccionar”, però que “s’han anat multiplicant”: “Nosaltres esperàvem que tot això anés més bé, però han sorgit nous elements i s’han d’inspeccionar, no hi ha volta de full”, ha dit Macias, que també ha volgut deixar clar que no estan satisfets pel caos ferroviari d’aquest dilluns. Malgrat els arguments del Govern, l’oposició exigeix mesures dràstiques per fer front a la crisi ferroviària que afecta Catalunya.
Junts exigeix rescindir el contracte amb Renfe
Aquest mateix dilluns, davant una nova jornada de caos i incertesa, el portaveu de Junts, Josep Rius, ha reiterat que Renfe “ha de desaparèixer de Catalunya”, ja que té “segrestada la mobilitat” dels catalans. En roda de premsa des de la seu del partit, el dirigent juntaire ha insistit en la necessitat de rescindir el contracte amb Renfe perquè Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) gestioni Rodalies. “Renfe no pot ser part de la solució en cap cas”, ha exclamat Rius, que ha fet una crida a sumar-se a les mobilitzacions d’aquest dissabte 7 de febrer. De fet, en resposta a les preguntes sobre quina manifestació dona suport Junts -és a dir, la convocada per l’ANC i el Consell de la República, i la convocada per les plataformes d’usuaris-, Rius ha apuntat que “quan el caos és generalitzat, les protestes són generalitzades”.
Per la seva banda, la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, ha tornat a demanar la dimissió de la titular de la cartera de Territori i ha criticat que no hi hagi hagut canvis en el Departament per la “incompetència sistemàtica” sobre la xarxa. La líder republicana ha demanat al Govern resoldre “el caos en què està immersa la ciutadania” per Rodalies i ha remarcat que és “inexcusable tanta incompetència continuada al llarg d’aquestes setmanes”. Alamany també ha fet una crida a adherir-se a les mobilitzacions d’aquest dissabte, i ha insistit que són també un moment per “accelerar el traspàs” de Rodalies. Per altra banda, la coordinadora nacional dels Comuns, Candela López, també ha lamentat que no s’hagi recuperat la normalitat a Rodalies tal com havia previst l’executiu català, ja que, des del seu punt de vista, evidencia que el Govern “actua tard, malament i de manera descoordinada”: “Catalunya necessita un govern que governi i posi al centre els serveis que són per a la majoria. Havia de ser la legislatura dels trens i l’habitatge. Veiem que això no està anant bé i que torna a actuar tard i malament”, ha exclamat López.