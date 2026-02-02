Renfe assegura que “la mobilitat està garantida” amb bus o tren

Catalunya viu una jornada de caos al servei de Rodalies, un servei en el qual fins a 11 línies necessiten un servei alternatiu per carretera i poder completar el recorregut. Des de Renfe, però, treuen pit per la reacció de l’operadora ferroviària i asseguren que “es garanteix la mobilitat de totes les persones que vulguin utilitzar el servei de rodalies”, sigui “amb tren o amb bus”. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha volgut posar tranquil·litat per als usuaris del servei de Rodalies, assegurant que la mobilitat està garantida i destaquen que “es continua treballant per part dels equips de Renfe i Adif” per poder restablir la normalitat al servei de Rodalies, tal com ha recollit l’ACN després d’una atenció als mitjans feta a l’estació de Sants.
“La certesa és que es garanteix la mobilitat dels viatgers, que Renfe i Adif estan treballant per recuperar el servei i que demanem disculpes als viatgers”, ha assenyalat Carmona en declaracions.
Sense donar previsions per restablir el servei
El portaveu de Renfe, però, en una atenció als mitjans feta a l’estació de Sants, ha defugit donar una data en la qual el servei de Rodalies quedi restablert per complet i recuperi la normalitat del servei. “No entrarem en previsions i quan en tinguem novetats informarem”, ha destacat Carmona. Des de Renfe, però, sí que han volgut treure pit de la resposta feta per part de l’operadora ferroviària davant la crisi ferroviària, i han destacat que s’han invertit 2 milions d’euros per desplegar 150 busos més per al servei alternatiu per carretera i s’han desplegat fins a 700 informadors a les diferents estacions de Rodalies arreu de Catalunya.
11 línies necessiten transport alternatiu per carretera
El caos ferroviari a Catalunya es manté durant aquest dilluns, un caos que ha fet que només tres línies com l’R11, R16 i R17 funcionin amb normalitat i que les línies R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 i RT1 necessitin servei alternatiu per carretera. Concretament, les afectacions a aquestes línies de Rodalies són les següents:
- R1: Els trens circulen entre l’Hospitalet de Llobregat i Blanes. El tram comprès entre Blanes i Maçanet-Massanes s’ha de fer amb servei alternatiu per carretera. Per la seva banda, l’RG1 torna a circular per la xarxa ferroviària entre Maçanet-Massanes i Portbou.
- R2 Sud: Una incidència a la infraestructura entre Bellvitge i Sants obliga a oferir només dos trens per hora i sentit, amb reforços puntuals entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona.
- R3: Les obres programades de desdoblament de via obliguen a establir servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig (Barcelona) i Puigcerdà.
- R4: Els trens circularan entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia i entre Martorell Central i Terrassa Nord amb normalitat. Els tram Sant Sadurní d’Anoia-Martorell Central i Terrassa Nord-Manresa s’hauran de fer a través del servei alternatiu per carretera.
- R7: Les obres a Montcada Bifurcació obliguen a fer el servei íntegrament per carretera.
- R8: Servei íntegrament per carretera entre Martorell i Mollet Sant Fost, amb enllaç amb els trens de l’R2 Nord.
- RL4: Els trens funcionen amb normalitat entre Lleida i Cervera i es necessita servei per carretera en el tram fins a Manresa.
- R13: Servei de tren entre Lleida i Vinaixa. El tram fins a Sant Vicenç de Calders s’ha de fer en servei per carretera.
- R14: Servei de tren entre Lleida i Vinaixa que s’ha de complementar amb autobusos per cobrir el trajecte fins a Reus.
- R15: Els trens circularan amb normalitat entre Barcelona estació de França i Reus. El trajecte en el tram entre Reus i Riba-roja d’Ebre s’ha de fer amb servei per carretera.
- RT1: Servei habitual entre Tarragona i Reus. El trajecte fins a la Plana de Picamoixons es cobrirà amb autobusos