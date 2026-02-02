Catalunya enceta la primera setmana del mes de febrer amb el servei de Rodalies encara agafat amb pinces. Fins en 11 línies cal complementar el servei de tren amb serveis alternatius per carretera, un servei per carretera que ha guanyat protagonisme en els darrers dies. Concretament, les línies afectades són l’R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 i RT1, unes línies de Rodalies en les quals cal complementar el transport amb servei alternatiu per carretera i que es mantenen sense normalitzar.
En total, Renfe ha desplegat una flota de fins a 150 autobusos en els trams de la xarxa ferroviària que estan afectats per les obres i ha desplegat un pla especial de comunicació en el qual participaran prop de 700 informadors a les diferents estacions de Rodalies. Una flota d’autobusos que es veurà complementada pel reforç del servei interurbà per part de la Generalitat, que a partir d’aquest mateix dilluns compta amb 61 nous busos elevant la flota fins als 230 vehicles. A més del reforç del servei per carretera, Renfe ha anunciat que els nous serveis especials gratuïts de Mitjana Distància per la línia d’Alta Velocitat entre Barcelona i Lleida amb quatre serveis addicionals es mantindran vigents.
Les afectacions a Rodalies
Les obres, el doble descarrilament i els contratemps generats pel pas de la borrasca Harry fa dues setmanes ha fet que les línies de Rodalies hagin anat recuperant la normalitat de forma lenta i parcialment. Unes afectacions que impliquen que el servei de Rodalies s’ha de complementar amb un servei alternatiu per carretera.
- R1: Els trens circulen entre l’Hospitalet de Llobregat i Blanes. El tram comprès entre Blanes i Maçanet-Massanes s’ha de fer amb servei alternatiu per carretera. Per la seva banda, l’RG1 torna a circular per la xarxa ferroviària entre Maçanet-Massanes i Portbou.
- R2 Sud: Una incidència a la infraestructura entre Bellvitge i Sants obliga a oferir només dos trens per hora i sentit, amb reforços puntuals entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona.
- R3: Les obres programades de desdoblament de via obliguen a establir servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig (Barcelona) i Puigcerdà.
- R4: Els trens circularan entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia i entre Martorell Central i Terrassa Nord amb normalitat. Els tram Sant Sadurní d’Anoia-Martorell Central i Terrassa Nord-Manresa s’hauran de fer a través del servei alternatiu per carretera.
- R7: Les obres a Montcada Bifurcació obliguen a fer el servei íntegrament per carretera.
- R8: Servei íntegrament per carretera entre Martorell i Mollet Sant Fost, amb enllaç amb els trens de l’R2 Nord.
- RL4: Els trens funcionen amb normalitat entre Lleida i Cervera i es necessita servei per carretera en el tram fins a Manresa.
- R13: Servei de tren entre Lleida i Vinaixa. El tram fins a Sant Vicenç de Calders s’ha de fer en servei per carretera.
- R14: Servei de tren entre Lleida i Vinaixa que s’ha de complementar amb autobusos per cobrir el trajecte fins a Reus.
- R15: Els trens circularan amb normalitat entre Barcelona estació de França i Reus. El trajecte en el tram entre Reus i Riba-roja d’Ebre s’ha de fer amb servei per carretera.
- RT1: Servei habitual entre Tarragona i Reus. El trajecte fins a la Plana de Picamoixons es cobrirà amb autobusos
Adif treballa en 31 punts de la xarxa de Rodalies per restablir el servei
L’empresa encarregada del manteniment de la infraestructura, Adif, segueix treballant sobre 31 punts de la xarxa de Rodalies en totes les línies. Segons Adif els treballs del personal autoritzat s’estan centrant en la protecció de talussos i trinxeres i en el condicionament de la via, després del pas de la borrasca Harry. “En funció de l’evolució dels treballs, es posarà la infraestructura a disposició de l’administració titular del servei i de l’operador per a la normalització progressiva”, ha destacat Adif en un comunicat recollit per l’ACN.