Adif no pot garantir la normalització de Rodalies aquest dilluns

Les afectacions al servei de Rodalies podrien continuar aquest dilluns. Adif ha informat aquest diumenge que els tècnics continuen treballant en 31 punts de la xarxa, que afecten gairebé totes les línies, de manera que no pot garantir la normalització del servei durant la jornada de demà. Les actuacions que està duent a terme l’operador se centren sobretot en la protecció de talussos i trinxeres i en el condicionament de la via.
“En funció de l’evolució dels treballs, es posarà la infraestructura a disposició de l’administració titular del servei i de l’operador per a la normalització progressiva”, ha dit el gestor ferroviari en un comunicat recollit per l’ACN, on també ha detallat que les obres s’estan coordinant amb la Generalitat, Renfe i els maquinistes. És important remarcar que el llistat de 31 actuacions no és el mateix que estava en vigor fins ara, ja que alguns treballs s’han acabat i d’altres s’han afegit.
Cal recordar que Adif ha realitzat fins ara més de 400 inspeccions a tota la xarxa ferroviària en el marc d’aquest pla d’emergència establert després de l’accident de Gelida i el caos ferroviari de les darreres setmanes. Els reconeixements s’han concentrat sobretot en els trams propers a la costa i en aquelles línies amb més presència de talussos. Arran de les inspeccions, ha establert quatre nivells d’intervenció per prioritzar les actuacions urgents.
50 equips i 400 tècnics
Amb l’objectiu d’executar les inspeccions i les obres, s’han desplegat més de 50 equips i uns 400 tècnics i operaris, a més de maquinària especialitzada. Paral·lelament, s’ha reforçat la vigilància contínua per detectar riscos potencials i aplicar mesures preventives, com la reducció de la velocitat. En el comunicat, l’operador indica que el pla es mantindrà vigent en funció de l’evolució dels treballs i de la situació meteorològica, i que es podrà ampliar a altres subsistemes ferroviaris.