Junts demana trencar amb Renfe perquè FGC passi a gestionar Rodalies

Una rescissió del contracte amb Renfe per a la gestió de Rodalies. Aquesta és la petició que Junts ha posat sobre la taula de l’executiu liderat per Salvador Illa amb l’objectiu de revertir la delicada situació de la infraestructura i millorar-ne l’eficiència i seguretat. En concret, la formació independentista planteja que sigui Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) qui assumeixi la titularitat del servei de la xarxa a partir d’ara.
En unes declaracions als mitjans recollides per l’ACN, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha defensat aquest dissabte que es tracta d’una mesura “jurídicament possible”, ja que es tractaria de rescatar la part del contracte que la Generalitat té amb Renfe com a promotor. Turull també ha fet una crida en la mateixa línia que la resta de partits de l’oposició als ciutadans a manifestar-se el pròxim dissabte 7 de febrer contra el caos ferroviari, “per dir que ja n’hi ha prou de tanta incompetència i de tanta renúncia”.
El secretari general de Junts creu que el Govern ha de “deixar el posicionament de resignació” i “assumir la direcció del servei”, en mans de FGC. “Qui dirigeix el servei actualment que és Renfe, que ha estat el gran motivador del greu problema. No pot ser qui solucioni el problema […] FGC ha demostrat a bastament que és un servei de primer nivell que no té res a veure amb el servei que ofereix Renfe en aquests moments”, ha remarcat.
Dard a Podem per les competències en immigració
Per altra banda, després que Podem s’hagi obert a tornar a negociar la delegació de competències en immigració, Turull ha instat la formació aquest dissabte a “aclarir” el seu posicionament. “El que no pot és jugar un xantatge i acusar-nos de racistes el matí, i a la tarda fer no sé què […] Ells van ser molt durs. Ara ens han de dir per què han canviat de plantejament i per què en aquell moment van impedir un tema tan important per a Catalunya”.