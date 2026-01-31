Junts pide romper con Renfe para que FGC gestione Rodalies

Una rescisión del contrato con Renfe para la gestión de Rodalies. Esta es la petición que Junts ha puesto sobre la mesa del ejecutivo liderado por Salvador Illa con el objetivo de revertir la delicada situación de la infraestructura y mejorar su eficiencia y seguridad. En concreto, la formación independentista plantea que sea Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) quien asuma la titularidad del servicio de la red a partir de ahora.

En unas declaraciones a los medios recogidas por la ACN, el secretario general del partido, Jordi Turull, ha defendido este sábado que se trata de una medida «jurídicamente posible», ya que se trataría de rescatar la parte del contrato que la Generalitat tiene con Renfe como promotor. Turull también ha hecho un llamado en la misma línea que el resto de partidos de la oposición a los ciudadanos a manifestarse el próximo sábado 7 de febrero contra el caos ferroviario, «para decir que ya basta de tanta incompetencia y de tanta renuncia».

El secretario general de Junts cree que el Gobierno debe «dejar el posicionamiento de resignación» y «asumir la dirección del servicio», en manos de FGC. «Quien dirige el servicio actualmente que es Renfe, que ha sido el gran motivador del grave problema. No puede ser quien solucione el problema […] FGC ha demostrado sobradamente que es un servicio de primer nivel que no tiene nada que ver con el servicio que ofrece Renfe en estos momentos», ha remarcado.

Dardo a Podemos por las competencias en inmigración

Por otra parte, después de que Podemos se haya abierto a volver a negociar la delegación de competencias en inmigración, Turull ha instado a la formación este sábado a «aclarar» su posicionamiento. «Lo que no puede es jugar un chantaje y acusarnos de racistas por la mañana, y por la tarde hacer no sé qué […] Ellos fueron muy duros. Ahora nos tienen que decir por qué han cambiado de planteamiento y por qué en aquel momento impidieron un tema tan importante para Cataluña».