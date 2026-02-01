Adif no puede garantizar la normalización de Rodalies este lunes

Las afectaciones al servicio de Rodalies podrían continuar este lunes. Adif ha informado este domingo que los técnicos continúan trabajando en 31 puntos de la red, que afectan casi todas las líneas, de manera que no puede garantizar la normalización del servicio durante la jornada de mañana. Las actuaciones que está llevando a cabo el operador se centran sobre todo en la protección de taludes y trincheras y en el acondicionamiento de la vía.

«En función de la evolución de los trabajos, se pondrá la infraestructura a disposición de la administración titular del servicio y del operador para la normalización progresiva», ha dicho el gestor ferroviario en un comunicado recogido por la ACN, donde también ha detallado que las obras se están coordinando con la Generalitat, Renfe y los maquinistas. Es importante remarcar que el listado de 31 actuaciones no es el mismo que estaba en vigor hasta ahora, ya que algunos trabajos se han terminado y otros se han añadido.

Hay que recordar que Adif ha realizado hasta ahora más de 400 inspecciones en toda la red ferroviaria en el marco de este plan de emergencia establecido tras el accidente de Gelida y el caos ferroviario de las últimas semanas. Los reconocimientos se han concentrado sobre todo en los tramos cercanos a la costa y en aquellas líneas con más presencia de taludes. A raíz de las inspecciones, ha establecido cuatro niveles de intervención para priorizar las actuaciones urgentes.

Uno de los tramos de la red de Rodalies donde Adif está actuando / Jordi Pujolar (ACN)

50 equipos y 400 técnicos

Con el objetivo de ejecutar las inspecciones y las obras, se han desplegado más de 50 equipos y unos 400 técnicos y operarios, además de maquinaria especializada. Paralelamente, se ha reforzado la vigilancia continua para detectar riesgos potenciales y aplicar medidas preventivas, como la reducción de la velocidad. En el comunicado, el operador indica que el plan se mantendrá vigente en función de la evolución de los trabajos y de la situación meteorológica, y que se podrá ampliar a otros subsistemas ferroviarios.