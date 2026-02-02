Cataluña comienza la primera semana de febrero con el servicio de Rodalies aún sostenido con pinzas. Hasta en 11 líneas es necesario complementar el servicio de tren con servicios alternativos por carretera, un servicio por carretera que ha ganado protagonismo en los últimos días. Concretamente, las líneas afectadas son la R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 y RT1, unas líneas de Rodalies en las cuales se debe complementar el transporte con servicio alternativo por carretera y que se mantienen sin normalizar.

En total, Renfe ha desplegado una flota de hasta 150 autobuses en los tramos de la red ferroviaria que están afectados por las obras y ha desplegado un plan especial de comunicación en el cual participarán cerca de 700 informadores en las diferentes estaciones de Rodalies. Una flota de autobuses que se verá complementada por el refuerzo del servicio interurbano por parte de la Generalitat, que a partir de este mismo lunes cuenta con 61 nuevos buses elevando la flota hasta los 230 vehículos. Además del refuerzo del servicio por carretera, Renfe ha anunciado que los nuevos servicios especiales gratuitos de Media Distancia por la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Lleida con cuatro servicios adicionales se mantendrán vigentes.

Las afectaciones en Rodalies

Las obras, el doble descarrilamiento y los contratiempos generados por el paso de la borrasca Harry hace dos semanas han hecho que las líneas de Rodalies hayan ido recuperando la normalidad de forma lenta y parcialmente. Unas afectaciones que implican que el servicio de Rodalies se deba complementar con un servicio alternativo por carretera.

R1: Los trenes circulan entre L’Hospitalet de Llobregat y Blanes. El tramo comprendido entre Blanes y Maçanet-Massanes se debe realizar con servicio alternativo por carretera. Por su parte, la RG1 vuelve a circular por la red ferroviaria entre Maçanet-Massanes y Portbou.

R2 Sur: Una incidencia en la infraestructura entre Bellvitge y Sants obliga a ofrecer solo dos trenes por hora y sentido, con refuerzos puntuales entre Vilanova i la Geltrú y Barcelona.

R3: Las obras programadas de desdoblamiento de vía obligan a establecer servicio alternativo por carretera entre Fabra i Puig (Barcelona) y Puigcerdà.

R4: Los trenes circularán entre las estaciones de Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d’Anoia y entre Martorell Central y Terrassa Nord con normalidad. Los tramos Sant Sadurní d’Anoia-Martorell Central y Terrassa Nord-Manresa se deberán realizar a través del servicio alternativo por carretera.

R7: Las obras en Montcada Bifurcació obligan a realizar el servicio íntegramente por carretera.

R8: Servicio íntegramente por carretera entre Martorell y Mollet Sant Fost, con enlace con los trenes de la R2 Norte.

RL4: Los trenes funcionan con normalidad entre Lleida y Cervera y se necesita servicio por carretera en el tramo hasta Manresa.

R13: Servicio de tren entre Lleida y Vinaixa. El tramo hasta Sant Vicenç de Calders se debe realizar en servicio por carretera.

R14: Servicio de tren entre Lleida y Vinaixa que se debe complementar con autobuses para cubrir el trayecto hasta Reus.

R15: Los trenes circularán con normalidad entre Barcelona estación de Francia y Reus. El trayecto en el tramo entre Reus y Riba-roja d’Ebre se debe realizar con servicio por carretera.

RT1: Servicio habitual entre Tarragona y Reus. El trayecto hasta la Plana de Picamoixons se cubrirá con autobuses

Uno de los tramos de la red de Rodalies donde Adif está actuando / Jordi Pujolar (ACN)

Adif trabaja en 31 puntos de la red de Rodalies para restablecer el servicio

La empresa encargada del mantenimiento de la infraestructura, Adif, sigue trabajando sobre 31 puntos de la red de Rodalies en todas las líneas. Según Adif los trabajos del personal autorizado se están centrando en la protección de taludes y trincheras y en el acondicionamiento de la vía, tras el paso de la borrasca Harry. “En función de la evolución de los trabajos, se pondrá la infraestructura a disposición de la administración titular del servicio y del operador para la normalización progresiva”, ha destacado Adif en un comunicado recogido por la ACN.