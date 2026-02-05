Cataluña sigue inmersa en una excepcionalidad ferroviaria sin precedentes. El colapso del servicio ferroviario, que necesita transporte alternativo por carretera para completar las rutas, ha hecho que Adif se haya puesto manos a la obra y haya revisado de arriba abajo la red de Rodalies de Cataluña. Los más de 400 técnicos bajo la dirección de la gestora pública de las infraestructuras ferroviarias han detectado 648 puntos críticos que deben inspeccionarse en la red ferroviaria de Cataluña.

Entre los puntos detectados hay trincheras, taludes, túneles, puentes, plataformas, vías y otras estructuras; especialmente en las líneas más cercanas a la costa y que circulan por zonas en las que hay una presencia más elevada de trincheras o taludes. En total, los técnicos han completado más de 500 inspecciones sobre el terreno y el 60% de estas ya cuentan con un informe técnico. Los trabajos de los técnicos permiten detectar los puntos en los cuales hay que reducir la velocidad y suprimir las limitaciones temporales de velocidad en aquellos puntos en los que las condiciones de la infraestructura lo permiten.

Reforzar la vigilancia de la estructura

Los técnicos realizan una inspección visual a pie de campo o en recorridos hechos con tren. En estas inspecciones los técnicos informan del estado de las infraestructuras y los posibles desperfectos que puedan tener. Unas inspecciones que no han sido rígidas sino que se han ido actualizando y adaptando a lo que necesitaba cada momento para la ejecución de actuaciones de emergencia, detectando más puntos en los cuales se requieren obras.

Uno de los tramos de la red de Rodalies donde Adif está actuando / Jordi Pujolar (ACN)

Desde las administraciones destacan que solo las inspecciones que se están realizando ahora no solucionarán ningún problema sino que el refuerzo del programa de vigilancia que han impulsado permite que los técnicos puedan comunicar de forma casi inmediata los problemas y riesgos que pueda tener la infraestructura y poder adoptar las medidas necesarias. Actualmente, Adif tiene 31 puntos de la red de Rodalies en los cuales se está reforzando la seguridad y protección de trincheras y taludes así como operaciones de acondicionamiento de vía.