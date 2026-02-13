La red ferroviaria catalana pasará de 183 tramos con límite de velocidad a 193 la próxima semana, diez más que ahora. Así se desprende del Documento Semanal de Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) elaborado por Adif y al que ha tenido acceso la agencia ACN. A pesar de este incremento, el número de kilómetros con límite de velocidad no crecerá en Catalunya. Incluso se reducirá un kilómetro y bajará de 191 a 190.

Una de las novedades que se pondrá en funcionamiento será en el tramo de Maçanet-Massanes y Blanes. Esta semana, el límite de velocidad se aplicaba a 13,4 kilómetros. En estos, los convoyes debían circular a 30 km/h por el mal estado de varias trincheras. En los últimos días, una de las trincheras se ha reparado y en otras todavía se trabaja. Este hecho hará que, a partir del lunes, los 13,4 kilómetros con límite de velocidad se sustituirán por cuatro tramos que afectan 1,6 kilómetros de vías en un espacio de 5,4 kilómetros. En los ocho kilómetros restantes, los trenes podrán circular a una velocidad superior y, así, reducir el tiempo del trayecto.

Seis tramos con límite de velocidad entre Manresa y Terrassa

También se producirán cambios en la R4, entre Manresa y Terrassa estación del Norte. Por un lado, se ha suprimido una LTV que solo ha estado vigente durante una semana en un tramo de 500 metros; pero, en cambio, se han añadido seis nuevas. En concreto entre Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar y Terrassa. Estas seis LTV conjuntamente representan 4.295 metros -mayoritariamente a 30 km/h-, en 20 kilómetros de trazado, recoge la ACN.

Por otro lado, este sábado se recuperará el servicio en la RL4 entre Lleida y Cervera. En este tramo, se ha añadido un límite de velocidad entre Tàrrega y Cervera por el mal estado de una trinchera. Los trenes no podrán circular a más de 50 km/h.

La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque / ACN

La normalidad no llegará hasta abril

De los 193 tramos con límite de velocidad que habrá la próxima semana, 70 son tramos donde se está actuando de emergencia. De estos, la mitad se espera que estén reparados a finales de este febrero y se puedan eliminar las LTV. El 50% restante estarán resueltos como máximo en abril. De hecho, Adif y Renfe dijeron hace unos días que la normalidad en RODALIES se recuperaría como muy pronto en abril.

Tal como ya informó El Món, desde el accidente mortal de Gelida, Adif ha detectado en la red ferroviaria catalana 648 puntos críticos que se deben inspeccionar. Entre los puntos detectados hay trincheras, taludes, túneles, puentes, plataformas, vías y otras estructuras, sobre todo en las líneas cercanas al mar. El Gobierno estima que las obras urgentes en Rodalies costarán unos 100 millones de euros.

Junts pide el cese de Paneque o cuestión de confianza

Este jueves, el Parlamento de Catalunya reclamó la dimisión de la consejera de Territorio, Sílvia Paneque por la «mala gestión» de la crisis ferroviaria. Esta será una de las patatas calientes con las que se encontrará el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cuando se reincorpore al trabajo el lunes después de la baja médica. Junts per Catalunya le ha reclamado que destituya a Paneque o que se someta a una cuestión de confianza.