La llegada de la borrasca Nils con fuertes vientos. Desde Renfe, el operador ferroviario, advierten que «ante el riesgo extremo de vientos en Cataluña se producirán reducciones temporales de velocidad para garantizar la seguridad», por lo que piden «seguir la información de las pantallas y en los canales habituales para consultar las alteraciones horarias». De hecho, los trenes que operan las líneas de Rodalies experimentarán limitaciones de velocidad en casi todas las líneas por los fuertes vientos en Cataluña.

📢ATENCIÓ!



📅 Avui, dijous 12 de febrer



📣 Es poden produir afectacions en el servei informarem en els canals habituals



ℹ️ Recomanem consultar:



l’Estat del servei abans de viatjar:https://t.co/VNUCXgDRoR



Seguir les recomanacions de protecció civil:https://t.co/jI0acYMt62 pic.twitter.com/kfxdsvgYxe — Rodalies Catalunya (@rodalies) February 12, 2026

De hecho, los fuertes vientos han hecho que Adif haya anunciado que durante unos minutos a primera hora de la mañana la circulación de trenes en el ámbito de Barcelona haya quedado suspendida. El responsable de la infraestructura ferroviaria ha señalado a través de las redes sociales que «por alerta de fuertes rachas de viento, el servicio comercial en el ámbito de Barcelona se iniciará una vez reconocidas las líneas». Una suspensión de trenes que no afectará la alta velocidad, tal como ha anunciado Adif: «Esta alerta afecta exclusivamente los trenes de media distancia, larga distancia y Rodalies. No afecta la línea de alta velocidad». Una afectación que se ha solucionado cuando pasaban 20 minutos de las siete de la mañana.

La fuerte ventada también ha obligado a Renfe a cerrar los accesos a las estaciones de Premià y Malgrat de Mar de la R1 señalando motivos de «seguridad». En declaraciones recogidas por Europa Press, Renfe atribuye la decisión al «riesgo» de caída de parte de las marquesinas.

Un árbol caído en la R4, la primera incidencia del día

A primera hora de la mañana el servicio de Rodalies se ha tenido que interrumpir en la línea R4 de Rodalies entre Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat por la caída de un árbol sobre las vías y la línea R11 entre Girona y Maçanet-Massanes por la caída de un árbol en Caldes de Malavella. Los vientos, además, han hecho que se haya cortado la circulación de los tramos Terrassa-Manresa (R4) y Blanes-Maçanet (R1), recorridos que se hacían con trenes lanzadera y que ahora solo se pueden hacer por carretera.