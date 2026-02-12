Cataluña todavía se encuentra inmersa en una situación delicada debido al impacto de las fuertes rachas de viento. En una comparecencia realizada por la consejera de Interior, Núria Parlon, la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, y el jefe de los Bomberos de la Generalitat, David Borrell, los representantes de la administración catalana han querido destacar que es necesario seguir alerta.

Desde el Meteocat destacan que las previsiones muestran que todavía puede haber alguna racha fuerte de viento aunque el temporal parece que disminuye. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha destacado la fuerza de este temporal de viento, ya que «los 105 km/h en el puerto de Barcelona es la racha más fuerte desde que hay registros». De hecho, Parlon ha querido señalar que la magnitud del temporal también se ha mostrado con el impacto en el teléfono de emergencias 112. «Hemos llegado a tener un pico de llamadas muy importante (más de 3.000) al 112. Nunca habíamos tenido este nivel de llamadas por un episodio de viento», ha destacado la titular de Interior.

Aunque las previsiones indiquen que lo peor ya ha pasado, el jefe de los Bomberos de la Generalitat, David Borrell, alerta que el próximo sábado se podría vivir una situación muy similar, por lo que pide máxima precaución. En esta jornada de jueves ya se han contabilizado dos heridos graves, como son un voluntario de Protección Civil en Sant Boi de Llobregat y un trabajador en Sant Pau de Segúries. De hecho, Parlon ha pedido «prudencia» a la ciudadanía y ha admitido que «habrá trabajo» para evitar accidentes en las próximas horas. La consejera ha anunciado que el CECAT se volverá a reunir a las dos de la tarde para valorar cómo se debe realizar la desescalada.

Defensa de la labor del Govern

Parlon ha querido salir al paso de las críticas contra el Govern acusando al ejecutivo catalán de precipitación al enviar las Es-Alert y haber suspendido las actividades no esenciales en todo el país. La titular de Interior ha asegurado que haber suspendido las clases ha tenido una gran «importancia» y que en caso de no haberlo hecho se podrían haber sufrido más heridos y ha mostrado diversas imágenes de afectaciones causadas por el viento en varios centros educativos. Sobre las Es-Alert, Parlon ha asegurado que se debía extender la alerta a todo el país porque «seccionar el territorio no se puede hacer en un fenómeno de estas características. Siempre existe el riesgo de quedarse corto o pasarse de frenada. Uno de los dos accidentes más graves que hemos tenido ha sido en Comarcas Gerundenses».

Árboles caídos sobre los coches estacionados en la calle Santiago Rusiñol de Premià de Mar. | Miquel Codolar (ACN)

Un ES-Alert que no funcionó en los teléfonos de la compañía Vodafone, a quienes no llegó el aviso. Preguntada por estos hechos la consejera de Interior ha señalado que hubo una «falta de enlace» con los teléfonos de la compañía, pero que pasadas las nueve de la noche el error ya se había corregido aunque no se envió la alerta para evitar generar más dudas.