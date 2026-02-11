Protección Civil ha suspendido la actividad educativa, universitaria, deportiva y la actividad sanitaria no esencial de este jueves por las previsiones de fuerte viento. Desde el Gobierno de la Generalitat piden que la población catalana evite los desplazamientos innecesarios y se recomienda que las empresas decreten el teletrabajo. En rueda de prensa la consejera de Interior, Núria Parlon, ha anunciado las medidas del Gobierno ante la previsión de fuertes ventadas de jueves y ha detallado que por la tarde se celebrará una nueva reunión entre el Gobierno, Protección Civil y el Meteocat para valorar si se toman medidas adicionales. De hecho, desde Protección Civil se enviará un ES-Alert a los teléfonos móviles de Cataluña para informar de las medidas que el Gobierno decretará para la jornada de jueves.

Parlon, que ha comparecido ante los medios después del Comité de Emergencias, ha pedido que la ciudadanía aplique medidas de autoprotección ante una situación potencialmente peligrosa para los ciudadanos, ya que las ráfagas de viento pueden llegar a superar los 100 km/h, un hecho por el cual recomienda el teletrabajo y la reducción al mínimo de la movilidad en las carreteras catalanas.

En declaraciones recogidas por la ACN, el jefe del área de predicción del Servicio Meteorológico de Cataluña, Santi Segalà, ha alertado que la ventada de este jueves es «de primera categoría» y que es «el primer plato». De hecho, Segalà ha señalado que es la primera vez que se utilizarán las alertas Es-Alert por un episodio de viento, un episodio que contará con dos máximos; uno este jueves y un segundo sábado. Parlon ha añadido que la situación de los últimos meses en Cataluña, con episodios de gran cantidad de lluvia supone que el suelo mojado aumenta las posibilidades de que se produzcan incidentes relacionados con el arbolado. «Ante esto y para garantizar que la población recibe instrucciones claras, aprobaremos resolución que entrará en vigor esta medianoche y vigente hasta las 20h del 12 de febrero donde pediremos a la población que evite desplazamientos no estrictamente necesarios», ha destacado la consejera.

El Comité de Emergencias, reunido en el CECAT | Blanca Blay (ACN)

Una decena de estaciones del Meteocat detectan ráfagas de viento de 100 km/h este miércoles

Este miércoles la llegada de la borrasca Nils ya ha comenzado a dejarse notar sobre el territorio catalán y una decena de estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) han registrado ráfagas de 100 km/h o superiores. Los datos, recogidos a las 12:30 horas, muestran que en Puig Sesolles, en el Vallès Oriental, se ha registrado la velocidad máxima con 139,7 km/h, seguido de Montserrat (114,5 km/h), Miami Platja, en el Baix Camp (107,3 km/h) y el Mas de Barberans, en el Montsià (106,6 km/h).