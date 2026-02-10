Protección Civil ha activado el Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Viento en Cataluña (VENTCAT) ante la previsión de un nuevo episodio de vientos con rachas que pueden llegar a los 72 km/h en diferentes comarcas del litoral y el sur del país, sobre todo. La previsión apunta a una primera fase de vientos intensos este mismo miércoles en estas zonas, que se extenderá a toda Cataluña el jueves. El viernes no se esperan vientos por encima del umbral mencionado, pero el Procicat advierte que el temporal será vigente hasta el fin de semana, en este caso, con especial atención al Pirineo y Prepirineo, al Empordà y a las Tierras del Ebro.

Mañana miércoles a la medianoche se prevén estas rachas que pueden superar los 72 km/h, sobre todo en el litoral y prelitoral central y sur, así como en comarcas más interiores, como el Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Alt Penedès, Anoia, Tarragonès, y en otras de la Cataluña Central. En un comunicado, el Gobierno de la Generalitat detalla que el viento soplará desde el oeste y afectará de forma generalizada todos los puntos de las comarcas mencionadas.

El día siguiente jueves, los vientos se extenderán a todo el país, si bien se espera que el peligro se concentre en las comarcas del Pirineo, en la zona del litoral y prelitoral central y en la franja central del territorio. En estas zonas, las rachas también superarán los 70 km/h. El jueves se prevé también fuerte oleaje, con olas de 2,5 metros en el litoral central y en la zona norte de la costa catalana.

Los vientos serán el principal punto de atención de los próximos días, según la previsión del Servicio Meteorológico de Cataluña, que no visualiza grandes lluvias en todo el país. No se puede descartar algún chubasco la madrugada del martes al miércoles en el Valle de Arán y el extremo norte del Ripollés y el Alto Ampurdán. Por la tarde, la inestabilidad llegará a otros puntos de Cataluña, sobre todo de la mitad oeste y tercio norte. En todo caso, el Meteocat no prevé grandes cantidades de agua y focaliza la previsión en los vientos.

Petición a “extremar la prudencia”

Ante el episodio de fuerte viento, Protección Civil ha pedido “extremar la prudencia”. “Nos encontramos en fechas donde se celebran muchas actividades festivas”, recuerda el Gobierno. Este fin de semana, muchas localidades tienen previsto celebrar el carnaval y la Cuaresma. Los expertos recuerdan que, si salimos de casa, es importante vigilar con el mobiliario urbano, las luces de las calles, el arbolado y “todo aquello que el viento pueda hacer caer”. “Será un día para evitar pasear por zonas verdes con mucho arbolado”, comenta el servicio de protección.

En casa, se recomienda plegar los toldos y cerrar bien las persianas. Y en las terrazas, recoger cualquier objeto que pueda caer, como macetas, herramientas o elementos decorativos. Protección Civil también pide consultar el estado de las carreteras antes de coger el coche y “extremar la prudencia” en maniobras de adelantamiento.