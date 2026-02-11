Cataluña afronta la llegada de una nueva borrasca al territorio catalán. La borrasca Nils ya está afectando a todo el país y desde la Generalitat de Cataluña señalan que no se descarta que se puedan suspender los trenes por las fuertes rachas de viento. En una entrevista hecha en Catalunya Ràdio y recogida por la ACN la consejera de Territorio y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha señalado que desde el ejecutivo catalán están pendientes de la reunión del plan Ventcat prevista para este mediodía y la nueva actualización de la previsión meteorológica para decidir los pasos necesarios.

Paneque ha señalado que desde el Gobierno se plantean la posibilidad de suspender trenes debido a las fuertes rachas de viento de este miércoles y ha destacado que se han activado brigadas específicas de Adif en los «puntos más sensibles» -como varios puntos del tramo del R1 entre Blanes y Maçanet – para evaluar la infraestructura ferroviaria del país y determinar si hay alguna afectación o caída de árboles sobre las vías de la red ferroviaria.

El Gobierno prevé reabrir totalmente Rodalies “entre finales de semana y principios de la que viene”

El pasado martes durante la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo del Gobierno catalán la consejera Paneque aseguró que las previsiones del ejecutivo catalán pasan por la reapertura total del servicio de Rodalies “entre finales de semana y principios de la que viene” aunque se establecerán hasta 70 limitaciones de velocidad en toda la red ferroviaria.

Un tren del R1 de Rodalies durante las semanas de caos en el servicio ferroviario de Cataluña / Jordi Pujolar (ACN)

Preguntada por esta previsión del Gobierno la consejera y portavoz ha señalado que es probable que este fin de semana se recupere el servicio de la RL4 y destaca que el sábado es un «buen día» para poder restablecer el servicio en los tramos cortados gracias al menor volumen de viajeros.