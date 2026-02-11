El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha enfrentado hoy a los miembros del congreso en una comparecencia en la cámara española para hablar de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. Durante la comparecencia, Sánchez ha presumido y se ha animado, asegurando que el sistema ferroviario español es “uno de los mejores del mundo” y ha negado que sea “decadente”.

Tras los accidentes mortales en Adamuz y Gelida, Sánchez ha señalado que pondrán “las medidas necesarias” para que no vuelvan a ocurrir accidentes de este tipo y asegura que “mientras tanto, lo que podemos hacer es informar a la ciudadanía y facilitar el trabajo de los técnicos; lo que no podemos hacer es especular, desinformar o utilizar la tragedia para crispar”. En declaraciones recogidas por la ACN, el presidente español ha admitido que la red ferroviaria española “no es perfecta” y que tiene “carencias significativas”.

Sobre el accidente ferroviario en Adamuz, Sánchez ha asegurado que la vía cumplía «rigurosamente» todos los protocolos de mantenimiento y había pasado todos los controles necesarios sobre su buen funcionamiento. A pesar de ello, el presidente español ha admitido que ni las vías ni los protocolos de mantenimiento son «infalibles». “Dicho esto, me parece igualmente importante no desinformar a la sociedad ni generar miedo diciendo que nuestro sistema es decadente o inseguro, porque no es cierto”, ha sentenciado.

Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso | Prensa Congreso

La quinta red más extensa de Europa

Sánchez, sin embargo, ha asegurado que la red ferroviaria española es la quinta más extensa de toda Europa con un total de 15.000 kilómetros. “Este sistema no es perfecto y hemos sufrido una tragedia terrible, pero es seguro. Si pusiéramos todas nuestras vías en línea recta, se podría cubrir la distancia que hay entre las costas del polo norte y el polo sur. En un sistema tan extenso se producen, evidentemente, incidencias cada día; es inevitable», ha remarcado Sánchez.